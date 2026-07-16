L'Italia conferma il suo ruolo di primo piano nel settore spaziale internazionale. A Torino, presso la sede di Thales Alenia Space Italia, si è svolta una cerimonia di riconoscimento per il team italiano che ha contribuito alla costruzione del veicolo Orion per la missione Artemis II. L'evento ha visto la partecipazione di due astronauti della missione e le dichiarazioni di Mario Cosmo, direttore Scienza e Innovazione dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), che ha evidenziato il valore del lavoro di squadra e delle eccellenze italiane.

Cosmo ha affermato che il successo attuale non è casuale, ma frutto di un impegno comune: "Non è un caso che oggi stia succedendo questo, perché quando si lavora tutti nella stessa direzione e si mettono in campo le eccellenze si vince.

E questo non è un traguardo, ma una tappa". Ha poi guardato al futuro, indicando Artemis III come la prossima "tappa" verso traguardi più ambiziosi, come Marte. Questo percorso richiederà "decenni di sviluppi tecnologici" e collaborazione internazionale, poiché "le grandi imprese si fanno solo in collaborazione". Cosmo ha concluso rimarcando l'importanza di queste opportunità di "alto livello" per i giovani, come "un segnale importante" per il loro futuro.

Il contributo italiano alla missione Artemis II

La missione Artemis II, lanciata il primo aprile e ammarata l'11 aprile, ha stabilito un nuovo record, spingendo quattro astronauti a circa 407 mila chilometri dalla Terra. Il veicolo Orion, cuore della missione, integra il Modulo di servizio europeo (Esm), realizzato grazie alla collaborazione di tredici Paesi dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) e oltre cento realtà industriali.

L'Italia ha fornito un contributo essenziale tramite aziende di punta.

In particolare, Thales Alenia Space ha avuto un ruolo cruciale nella struttura del modulo, nel controllo termico e nei sistemi per acqua, ossigeno e azoto. Leonardo, dal canto suo, ha realizzato i pannelli fotovoltaici e le unità di distribuzione dell’energia a bordo. Questi apporti evidenziano la capacità e l'innovazione dell'industria italiana nel contesto dei grandi progetti spaziali globali.

Prospettive future e ruolo italiano

Il prossimo traguardo è la missione Artemis III, prevista per il 2027, che vedrà l'astronauta italiano Luca Parmitano come pilota, insieme a Randy Bresnik, Frank Rubio e Andre Douglas. Artemis III testerà l’incontro e l’attracco con i sistemi di allunaggio di SpaceX e Blue Origin, preparando il terreno per il ritorno sulla superficie lunare con Artemis IV.

L'Italia, grazie alle sue eccellenze industriali e alla collaborazione internazionale con enti come Esa e Nasa, mantiene un ruolo di primo piano nelle missioni che definiscono il futuro spaziale. La partecipazione di un astronauta italiano in un ruolo chiave come quello di pilota in Artemis III rafforza la posizione del Paese nel panorama aerospaziale globale, proiettando l'ambizione verso traguardi sempre più lontani.