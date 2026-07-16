Un vasto incendio è divampato a Lamezia Terme, nella zona di Marinella, interessando un'azienda di piante situata lungo la Statale 18. Le fiamme, alimentate dal forte vento e dalle elevate temperature, si sono rapidamente estese, coinvolgendo un'area più ampia e raggiungendo persino il tratto autostradale limitrofo.

L'emergenza ha richiesto l'intervento immediato di diverse unità del Distaccamento dei Vigili del fuoco di Lamezia Terme, prontamente sul posto per le operazioni di spegnimento e contenimento. Contestualmente, la Polizia locale è intervenuta per gestire e regolare la circolazione, garantendo la sicurezza nell'intera area interessata dall'evento.

A causa della propagazione dell'incendio, sono state disposte la chiusura al traffico sia della Statale 18 che della linea ferroviaria adiacente. Questa misura si è resa necessaria per permettere agli operatori di lavorare in sicurezza e prevenire ulteriori pericoli. Le interruzioni hanno generato significativi rallentamenti e la necessità di deviare il traffico veicolare e ferroviario su percorsi alternativi.

Una vasta e densa nube di fumo, sprigionata dall'incendio, è chiaramente visibile anche a notevole distanza dal luogo dell'evento, testimoniando l'entità delle fiamme e l'impatto sull'ambiente circostante.

Interventi e misure di sicurezza

Le autorità hanno adottato tempestivamente la decisione di chiudere temporaneamente la Statale 18 e la linea ferroviaria che attraversa la zona.

Tale provvedimento è stato cruciale per assicurare che i Vigili del fuoco potessero operare in condizioni ottimali di sicurezza, senza interferenze o rischi aggiuntivi. La presenza costante della Polizia locale ha permesso una gestione efficace del flusso veicolare, indirizzando i mezzi verso itinerari alternativi e contribuendo a limitare i disagi per la popolazione, oltre a facilitare le complesse operazioni di soccorso.