Il tratto umbro dell'Autostrada del Sole, compreso tra le località di Chiusi e Fabro in direzione Roma, è stato riaperto. La circolazione era stata interrotta a seguito di un incidente che aveva causato la chiusura temporanea della tratta. La riapertura, avvenuta nella mattinata dell'11 luglio 2026, ha permesso il ripristino della viabilità su entrambe le corsie disponibili, contribuendo a normalizzare il flusso.

Situazione del traffico e code persistenti

Nonostante la riapertura, si registrano ancora undici chilometri di coda verso Roma. La situazione del traffico rimane complessa per chi viaggia in quella direzione, richiedendo pazienza e cautela.

Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alle code residue e a prevedere tempi di percorrenza più lunghi. La viabilità è costantemente monitorata per gestire al meglio la situazione.

Percorsi alternativi consigliati per un transito agevole

Per chi proviene da Firenze e si dirige verso Roma, si consiglia di uscire a Valdichiana. Il percorso alternativo prevede di percorrere la Siena-Perugia in direzione Perugia, quindi prendere la E45 per raggiungere il casello di Orte, dove è possibile riprendere l'A1 verso Roma. Questa deviazione è suggerita per evitare il tratto congestionato e offrire un'alternativa più scorrevole.

L'incidente che ha causato la chiusura temporanea del tratto autostradale ha avuto un impatto significativo sulla viabilità dell'area, con ripercussioni sul traffico in direzione sud. Il tratto tra Chiusi e Fabro rappresenta un collegamento importante tra Toscana, Umbria e Lazio, evidenziando la sua importanza strategica per la mobilità regionale.