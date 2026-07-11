A Parigi, sabato 11 luglio 2026, la Tour Eiffel, il Museo del Louvre e il Museo d'Orsay hanno anticipato la chiusura per alte temperature. Un picco di 35 gradi era atteso tra le 17 e le 18. La decisione, annunciata poche ore prima dalla società che gestisce la Tour Eiffel, ha visto il simbolo della capitale chiudere alle 16, deludendo i numerosi visitatori.

Chiusure e riaperture dei siti principali

Il Museo del Louvre ha chiuso alle 16, riaprendo martedì mattina (lunedì è giorno di riposo). Il Museo d'Orsay ha anticipato la chiusura alle 17, riaprendo mercoledì.

Tali misure precauzionali sono state adottate per tutelare la sicurezza di visitatori e personale durante l'ondata di caldo che ha colpito la capitale. Il picco di 35 gradi era atteso tra le 17 e le 18, secondo le previsioni meteo.

Gestione del caldo nei siti culturali francesi

Le chiusure anticipate di siti come la Tour Eiffel e il Louvre riflettono un contesto più ampio di adattamento dei musei e monumenti francesi alle ondate di calore. Alcuni musei, come il Museo Nazionale della Storia dell'Immigrazione a Parigi, hanno offerto ingresso gratuito come rifugio climatico. Altri, senza adeguati sistemi di climatizzazione, sono stati costretti a chiudere o limitare gli accessi. Il Centro dei Monumenti Nazionali (CMN), che gestisce circa cento siti in Francia, ha previsto piani di emergenza specifici, regolando orari e percorsi di visita in base ai livelli di allerta meteo.

Adattamenti e impatto sui musei parigini

Le istituzioni culturali parigine hanno attivato unità di crisi per monitorare e adottare misure preventive. Tra queste, la chiusura parziale di aree o l'installazione di sistemi di raffrescamento. Musei come il Petit Palais sono rimasti aperti grazie alla climatizzazione, mentre altri, tra cui la Maison de Balzac e sezioni del Museo Carnavalet, hanno limitato l'accesso. Il Louvre, che normalmente accoglie 30.000 visitatori al giorno, ha registrato un calo delle presenze, dovuto a restrizioni sugli ingressi e alla cancellazione di visite scolastiche e individuali.