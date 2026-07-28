Il colonnello Biagio Chiariello, comandante della Polizia provinciale di Caserta, è stato oggetto di gravi minacce durante un'operazione di controllo sul litorale di Castel Volturno. L'episodio si è verificato nel contesto delle attività di contrasto al bracconaggio ittico, condotte dagli agenti in un'area strategica destinata all'attracco di imbarcazioni da pesca, fondamentale per la vigilanza sul territorio.

Durante il servizio, il comandante Chiariello e un agente in abiti civili hanno proceduto al fermo per un accertamento di un uomo proveniente da Pozzuoli, in provincia di Napoli.

Le successive verifiche, effettuate con l'ausilio delle banche dati in dotazione alle forze dell'ordine, hanno permesso di accertare la presenza di precedenti di polizia a carico dell'individuo. Un controllo approfondito sul veicolo dell'uomo ha inoltre rivelato la mancanza della copertura assicurativa obbligatoria, un'infrazione grave al Codice della Strada.

Denuncia alla Procura: Minacce al Comandante

Alla comunicazione del provvedimento di sequestro amministrativo del mezzo, l'uomo ha reagito con veemenza, rivolgendo espressioni dal contenuto palesemente minaccioso e intimidatorio nei confronti del colonnello Chiariello. Per la gravità di tale condotta, l'individuo è stato immediatamente denunciato alla Procura della Repubblica, dove dovrà rispondere del reato di minacce.

Il Bilancio 2025 delle Attività della Polizia Municipale di Caserta

L'anno 2025 ha rappresentato un periodo di intenso lavoro per il corpo di Polizia Municipale di Caserta, che ha presentato il consuntivo delle proprie attività. La centrale operativa ha gestito un notevole flusso di comunicazioni, registrando circa 18.000 telefonate tra quelle in entrata e in uscita, segno di un costante contatto con la cittadinanza e le esigenze del territorio. Un'altra area di significativo impegno ha riguardato il telecontrollo delle Zone a Traffico Limitato (ZTL), attraverso il quale sono state accertate circa 60.000 violazioni al Codice della Strada, contribuendo alla regolamentazione del traffico urbano.

La forza operativa del corpo è strutturata con un comandante, dieci funzionari o ufficiali, trentanove agenti e sei ausiliari del traffico, tutti impegnati quotidianamente. Sul fronte delle sanzioni, sono stati emessi complessivamente 65.000 verbali per diverse tipologie di infrazioni al Codice della Strada, che spaziano dalla sosta irregolare ad altre violazioni. È stato inoltre completato l'iter per l'iscrizione a ruolo di 17.104 verbali riferiti all'anno 2021, per un importo complessivo che ammonta a circa due milioni di euro, evidenziando l'impegno nel recupero delle somme dovute e nel mantenimento della legalità.