Macabra scoperta a Orange, nel dipartimento della Vaucluse, nella regione francese della Provenza-Alpi-Costa Azzurra. I corpi senza vita di cinque neonati sono stati rinvenuti all'interno dell'abitazione di una coppia, a circa 21 chilometri a nord di Avignone.

La scoperta

Secondo una fonte vicina alle indagini, il ritrovamento è avvenuto dopo che la donna della coppia aveva dato alla luce, lunedì, un bambino in buona salute. L'ospedale di Orange ha segnalato il caso alle autorità, facendo scattare gli accertamenti.

Gli agenti di polizia si sono quindi recati nell'abitazione della coppia, dove hanno rinvenuto i resti di cinque neonati all'interno di alcune scatole.

Le indagini

Secondo una fonte vicina all'inchiesta citata da "Le Parisien", la donna, nata nel 1994, lunedì sera ha dato alla luce il suo terzo figlio.

Sempre secondo la stessa ricostruzione, durante l'ispezione dell'abitazione sarebbe stato il padre a trovare i resti dei cinque bambini all'interno di alcuni scatoloni.