Un tragico evento ha scosso la comunità ferroviaria nel Casertano: Giancarlo Palomba, un operaio di soli 24 anni, è deceduto la scorsa notte a seguito di un improvviso malore. Il giovane si trovava al lavoro nel cantiere della stazione di Vairano-Caianello, situata a Vairano Scalo, in provincia di Caserta, quando si è accasciato al suolo. Palomba era un dipendente di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) e iscritto alla Filt-Cgil, impegnato in delicate operazioni di manutenzione sulla linea ferroviaria.

La notizia ha generato profondo cordoglio, e le autorità competenti hanno immediatamente avviato accertamenti e indagini per fare piena luce sulle cause del decesso e sulle circostanze dell'accaduto.

L'obiettivo è chiarire ogni dettaglio relativo all'episodio, verificando anche le condizioni di sicurezza presenti sul luogo di lavoro al momento della tragedia.

Il cordoglio della comunità ferroviaria e le indagini

Le segreterie regionali e provinciali della Filt Cgil, in particolare Filt Cgil Campania e Filt Cgil Caserta, hanno espresso il loro più profondo dolore e la sincera vicinanza alla famiglia di Giancarlo, ai suoi affetti più cari e a tutti i colleghi di Rfi. In una nota congiunta, hanno sottolineato l'importanza di attendere gli esiti delle indagini: «In questo momento di immenso dolore, nel pieno rispetto del lavoro degli organi competenti, resteremo in attesa degli accertamenti e delle determinazioni delle autorità preposte, che chiariranno le cause del decesso.

Una tragedia immane che lascia sgomenti e senza parole e colpisce l’intera comunità ferroviaria. Alla sua famiglia, ai suoi affetti più cari e a tutti i lavoratori di Rfi giungano il più profondo cordoglio e la più sincera vicinanza della Filt Cgil Campania, della Filt Cgil Caserta e di tutti i ferrovieri».

Questo messaggio evidenzia la gravità dell'accaduto e l'impatto emotivo sull'intera categoria, mentre gli organi preposti continuano le loro verifiche per ricostruire la dinamica precisa del malore e le eventuali correlazioni con l'ambiente lavorativo.

La sicurezza sul lavoro: un tema di crescente attenzione

L'episodio che ha coinvolto Giancarlo Palomba riaccende i riflettori sulla sicurezza nei cantieri e sulla frequenza di malori improvvisi che colpiscono i lavoratori.

Il tema è purtroppo al centro dell'attenzione anche per altri recenti fatti di cronaca. Un caso analogo si è verificato in provincia di Napoli, a Grumo Nevano, dove il 22 giugno 2026 un altro operaio, Paolo Palma di 62 anni, ha perso la vita. Palma, originario di Giugliano in Campania, era impegnato in un cantiere edile per l'abbattimento di un edificio quando, secondo le prime ricostruzioni, è stato colto da un malore, probabilmente un infarto, che lo ha fatto precipitare da un ponteggio. I sanitari del 118, intervenuti sul posto, hanno constatato il decesso immediato.

Anche per questo precedente episodio, le autorità competenti, tra cui i carabinieri di Castello di Cisterna e il personale dell'ASL, hanno condotto sopralluoghi e avviato indagini approfondite.

La salma di Palma è stata sequestrata e l'autorità giudiziaria ha probabilmente disposto un'autopsia per accertare le cause esatte della morte. Questi eventi tragici sottolineano l'urgenza di monitorare costantemente e rafforzare le misure di sicurezza in tutti i luoghi di lavoro, specialmente in settori ad alto rischio come quello edile e ferroviario, per prevenire ulteriori perdite di vite umane.