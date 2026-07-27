Il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha concesso la detenzione domiciliare a un uomo condannato all'ergastolo per omicidio. La decisione è avvenuta a seguito di una valutazione delle condizioni di salute del detenuto, ritenute non compatibili con il regime carcerario. Questa misura alternativa, autorizzata per motivi di salute, rappresenta un significativo sviluppo nel percorso giudiziario dell'uomo, la cui identità resta riservata.

La decisione del Tribunale di Sorveglianza di Napoli

Il provvedimento di detenzione domiciliare è stato emesso il 27 luglio 2026, dopo un esame della documentazione medica presentata dalla difesa.

L'uomo, la cui identità è stata mantenuta riservata, era stato condannato in via definitiva per omicidio e scontava la pena in un istituto penitenziario campano. La richiesta di misura alternativa, avanzata dai legali, era dovuta alle sue gravi condizioni di salute, insostenibili in carcere.

Motivazioni alla base della detenzione domiciliare e le condizioni di salute

Il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto che la situazione clinica del detenuto non consentisse adeguata assistenza nella struttura penitenziaria. Disposto il trasferimento al domicilio indicato dalla difesa, dove riceverà le cure necessarie. Il provvedimento di detenzione domiciliare impone il rispetto di specifiche prescrizioni, tra cui il divieto di allontanarsi dall'abitazione e l'obbligo di sottoporsi a controlli periodici da parte delle autorità.

La normativa sulla detenzione domiciliare

La detenzione domiciliare, come misura alternativa alla reclusione, è prevista dalla normativa vigente per i casi in cui le condizioni di salute di un detenuto siano incompatibili con la permanenza in istituto. L'applicazione di tale misura è sempre subordinata a un'attenta valutazione da parte dell'autorità giudiziaria competente, che accerta la sussistenza dei requisiti medici e legali per la concessione, garantendo diritti alla salute e esigenze di giustizia.