Un controllo della Guardia di finanza ha portato alla sospensione dell'attività di uno stabilimento balneare nell'Alto Ionio cosentino, dove sono stati scoperti sette lavoratori completamente "in nero". L'operazione, condotta dal Roan di Vibo Valentia, ha rivelato che l'intera forza lavoro era impiegata senza alcun contratto regolare e priva delle essenziali tutele previdenziali e assicurative previste dalla normativa vigente. Questa situazione di totale irregolarità ha innescato l'immediata proposta di sospensione dell'attività imprenditoriale all'Ispettorato territoriale del lavoro, successivamente adottata dall'autorità competente, che ha determinato la chiusura temporanea della struttura.

Al datore di lavoro sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per le violazioni accertate.

Dettagli dell'intervento e provvedimenti

L'ispezione è stata eseguita congiuntamente dalla Sezione Operativa Navale di Corigliano-Rossano, sotto il coordinamento del Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia. Durante le verifiche, i finanzieri hanno accertato che tutti e sette i dipendenti presenti erano sprovvisti di un regolare contratto di lavoro e delle relative coperture assicurative e previdenziali. La proposta di sospensione dell'attività è stata prontamente inoltrata all'Ispettorato territoriale del lavoro, il quale ha accolto la richiesta, disponendo l'immediata interruzione delle operazioni commerciali.

Le sanzioni amministrative comminate al datore di lavoro si basano su quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, del Decreto Legge n. 12/2002, che disciplina le misure contro il lavoro sommerso.

Contrasto al lavoro irregolare: un piano più ampio

Questa operazione rientra in un più vasto e articolato piano di controlli che la Guardia di finanza sta attuando lungo l'intero litorale ionico cosentino. L'obiettivo primario di tali iniziative è il contrasto al fenomeno del lavoro sommerso, per garantire la piena tutela dei diritti dei lavoratori e assicurare condizioni di concorrenza leale tra le diverse imprese che operano nel settore turistico. Un'attenzione particolare è rivolta al periodo di maggiore afflusso della stagione estiva, quando la richiesta di personale aumenta e, con essa, il rischio di impieghi irregolari.

La presenza di lavoratori in nero non solo priva i dipendenti di tutele fondamentali, ma rappresenta anche una grave violazione delle normative a salvaguardia della sicurezza e della legalità nel mondo del lavoro. Le autorità competenti proseguono dunque con verifiche mirate e costanti, al fine di assicurare il rispetto delle regole e la protezione di tutti i lavoratori impiegati nelle attività stagionali, contribuendo a un mercato del lavoro più equo e trasparente.