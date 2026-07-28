Il senatore Arnaldo Lomuti del Movimento 5 Stelle ha richiesto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) di condurre un'indagine approfondita e controlli rigorosi sulla situazione della Pmc Brose, un'azienda strategica con stabilimento situato a Tito Scalo, in provincia di Potenza. Questa sollecitazione, avanzata il 28 luglio 2026, nasce dalle crescenti preoccupazioni relative alle condizioni lavorative e alle dinamiche produttive all'interno del polo industriale lucano.

Richiesta di indagine e tutela

Lomuti ha enfaticamente sottolineato l'esigenza di "verifiche vere" da parte del Mimit, evidenziando come sia cruciale fare piena luce sulla gestione aziendale e sulle prospettive future della Pmc Brose.

Il rappresentante del Movimento 5 Stelle ha esortato le istituzioni competenti a intervenire con determinazione per assicurare il pieno rispetto delle normative vigenti e, soprattutto, per tutelare i diritti e il futuro dei numerosi lavoratori impiegati nello stabilimento di Tito Scalo. La vicenda della fabbrica è oggetto di attenta osservazione da parte delle organizzazioni sindacali e delle autorità locali, tutte unite nella preoccupazione per il destino occupazionale e produttivo del sito.

Il ruolo strategico dello stabilimento di Tito Scalo

La Pmc Brose riveste un ruolo di primaria importanza nel settore della componentistica per l'automotive, configurandosi come una realtà industriale di notevole rilievo per l'intero tessuto economico e sociale del territorio di Tito Scalo.

Negli ultimi tempi, si sono manifestate diverse criticità che hanno catalizzato una sempre maggiore attenzione da parte delle istituzioni e dei rappresentanti politici. Il senatore Arnaldo Lomuti ha reiterato con forza la necessità che "il Mimit faccia verifiche vere" al fine di garantire la massima trasparenza e legalità in tutte le operazioni e le attività condotte dall'azienda.

La vicenda della Pmc Brose si inserisce in un contesto di attenzione verso le dinamiche industriali della Basilicata, dove la presenza di stabilimenti produttivi rappresenta un elemento chiave per l'economia locale e per l'occupazione.