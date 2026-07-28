Un vasto incendio ha colpito la ricicleria di rifiuti di Novate Milanese, alle porte di Milano, nelle prime ore di martedì 28 luglio 2026. Le fiamme, divampate intorno alle 5 del mattino, hanno generato una densa colonna di fumo nero, dall’odore acre, che si è alzata verso il cielo, rendendosi visibile a diversi chilometri di distanza e destando preoccupazione tra i residenti.

L'allarme è stato prontamente lanciato da un dipendente dell'impianto, che svolgeva le mansioni di custode. L'uomo è rimasto ustionato e intossicato a causa del fumo e del calore.

È stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale Niguarda di Milano, dove le sue condizioni sono state giudicate non gravi, pur richiedendo cure mediche.

L'intervento dei Vigili del Fuoco e la situazione sul posto

Sul luogo dell'incendio sono intervenuti numerosi mezzi dei Vigili del Fuoco, con un dispiegamento di dodici veicoli e trentacinque unità operative. L'intervento è stato massiccio e complesso, concentrandosi principalmente su un capannone dove erano stoccate rotoballe di carta. Le fiamme hanno interessato poco più della metà dell'intera isola ecologica, richiedendo un impegno prolungato per essere circoscritte.

Nonostante gli sforzi, permangono ancora alcuni focolai residui nell'area colpita dal rogo.

I Vigili del Fuoco hanno dichiarato che si prospetta un lungo lavoro per la completa estinzione e la messa in sicurezza dell'area. Sono già iniziate le delicate attività di bonifica e smassamento dei materiali combusti. Al momento, le cause che hanno scatenato l'incendio rimangono ignote e sono oggetto di indagine.

Monitoraggio ambientale e l'intervento di Arpa

La colonna di fumo sprigionata dall'incendio ha avuto un impatto significativo sulla qualità dell'aria nella zona circostante, rendendola difficilmente respirabile. Per questo motivo, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti anche i Carabinieri e i tecnici dell'Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente).

I primi rilievi effettuati dai tecnici di Arpa hanno fornito un quadro iniziale rassicurante: non è stata rilevata la presenza di sostanze inquinanti pericolose nell'aria.

Tuttavia, il monitoraggio della qualità dell'aria proseguirà con attenzione nelle prossime ore e giorni, per garantire la massima sicurezza ambientale e prevenire qualsiasi rischio per la salute pubblica nell'area interessata dall'incendio di Novate Milanese.