La circolazione ferroviaria sulla Circumvesuviana è stata interrotta per circa un'ora e mezza su tutte le tratte gestite dall'Ente Autonomo Volturno (Eav). L'interruzione si è verificata nella giornata odierna, dalle 11:30 fino alle 13:00 circa, a causa di un surriscaldamento anomalo dei sistemi energetici che supportano le tecnologie di sicurezza della rete ferroviaria.

Dettagli dell'interruzione e gestione dell'emergenza

L'Ente Autonomo Volturno (Eav) ha comunicato che il blocco della circolazione è stato disposto in via prudenziale, dopo aver riscontrato un problema tecnico legato al surriscaldamento dei sistemi energetici.

La sospensione ha coinvolto tutte le linee vesuviane, con la circolazione dei convogli che è ripresa regolarmente dopo la risoluzione dell'inconveniente, intorno alle 13:00. La società ha precisato che la decisione di interrompere il servizio è stata presa per garantire la sicurezza dell'intero sistema ferroviario.

L'Ente Autonomo Volturno e la gestione della Circumvesuviana

L'Ente Autonomo Volturno (Eav) è la società responsabile della gestione delle linee ferroviarie vesuviane, tra cui la Circumvesuviana. L'Eav si occupa della manutenzione, della sicurezza e del funzionamento delle linee, intervenendo in caso di guasti tecnici, emergenze o eventi che possano compromettere la regolarità del servizio.

Oltre a gestire emergenze come quella odierna, l'Eav è spesso chiamata ad affrontare situazioni straordinarie come furti di materiale o danni agli impianti, che possono causare ulteriori interruzioni della circolazione.

La sicurezza e la continuità del servizio ferroviario rappresentano le principali priorità dell'ente, che interviene tempestivamente per ripristinare la regolarità del traffico ogni qualvolta si presentano criticità tecniche o operative.