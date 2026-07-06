Il Comando provinciale dei Carabinieri di Como è stato ufficialmente intitolato al maresciallo Giorgio Di Gennaro, caduto in servizio nel 1996. La solenne cerimonia, tenutasi presso la sede del comando, ha visto la partecipazione delle autorità locali e dei vertici dell'Arma dei Carabinieri, un riconoscimento significativo per onorare la memoria del militare. L'evento ha voluto ricordare il sacrificio del maresciallo, vittima di un attentato avvenuto a Mariano Comense, e riaffermare i valori di dedizione e coraggio che contraddistinguono l'Arma.

Il ricordo del maresciallo Giorgio Di Gennaro

La figura del maresciallo Giorgio Di Gennaro è stata evocata con profondo rispetto. Egli perse tragicamente la vita nel 1996, a seguito del suo coinvolgimento in un attentato mentre svolgeva il proprio servizio. L'intitolazione della caserma rappresenta un meritato riconoscimento ufficiale al sacrificio estremo compiuto. Di Gennaro è ricordato per la sua esemplare dedizione e l'incrollabile senso del dovere, dimostrati con professionalità lungo tutta la sua carriera nell'Arma. La sua memoria continua a ispirare le nuove generazioni di Carabinieri.

La cerimonia di intitolazione

La cerimonia ha registrato un'ampia partecipazione, con rappresentanti delle istituzioni civili e militari, esponenti dell'Arma, numerosi cittadini, colleghi e, in particolare, i familiari del maresciallo Di Gennaro.

Durante l'evento, gli oratori hanno sottolineato l'importanza della memoria e del ricordo di chi ha perso la vita nell'adempimento del proprio dovere. È stato un momento di riflessione collettiva sul valore del sacrificio e sull'eredità morale lasciata da figure come quella del maresciallo.

L'intitolazione del Comando provinciale di Como alla memoria di Giorgio Di Gennaro si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione della memoria delle vittime del dovere. Questo percorso mira a trasmettere con forza alle nuove generazioni i fondamentali valori di legalità, di servizio alla collettività e di profondo senso dello Stato, affinché il sacrificio di uomini come il maresciallo Di Gennaro non sia mai dimenticato e continui a essere un faro guida.