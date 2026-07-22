A Bologna, i volontari della Croce Rossa Italiana sono intervenuti per soccorrere Abderrahim Fakir, mettendo in atto manovre di rianimazione cardiopolmonare (RCP) e utilizzando un defibrillatore semiautomatico (DAE) nel tentativo di salvare la vita dell'uomo. La Croce Rossa Italiana ha fornito chiarimenti sulle modalità dell'operazione, specificando che le procedure di soccorso sono state avviate non appena possibile e sono proseguite ininterrottamente fino all'arrivo dell'automedica, richiesta pochi minuti dopo il loro giungere sul luogo dell'emergenza.

Il defibrillatore impiegato dai soccorritori è stato successivamente consegnato alle autorità giudiziarie per le indagini. È emerso che le fasi cruciali dell'intervento, inizialmente non visibili nel primo video diffuso, sono state documentate e rese pubbliche attraverso altri filmati, mostrati da diversi media, inclusa l'edizione serale del TG5. La Croce Rossa Italiana ha ribadito il proprio operato, precisando che i volontari "sono intervenuti con manovre di rianimazione cardiopolmonare e defibrillatore per tentare di salvare l'uomo".

Dettagli sull'intervento dei soccorritori

L'equipaggio della Croce Rossa Italiana ha praticato la rianimazione cardiopolmonare con continuità non appena le condizioni lo hanno permesso.

Queste manovre salvavita sono state mantenute attive fino all'arrivo dell'automedica, il mezzo di supporto avanzato. La richiesta di tale supporto è stata inoltrata con tempestività, pochi minuti dopo l'arrivo dei primi soccorritori sul luogo. L'utilizzo del defibrillatore (DAE) è stato un elemento chiave e parte integrante delle rigorose procedure di emergenza seguite dai volontari.

La Croce Rossa Italiana: missione e attività

La Croce Rossa Italiana (CRI) è un'associazione di volontariato riconosciuta a livello nazionale e internazionale, operante in ambito sanitario e sociale. Offre servizi di emergenza, assistenza e formazione. Tra le sue attività principali figurano il soccorso sanitario, il trasporto di infermi, la promozione della salute e la diffusione del primo soccorso. La CRI collabora con le autorità sanitarie e altre organizzazioni per garantire interventi tempestivi e coordinati.