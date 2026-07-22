Un uomo di 32 anni è stato arrestato a Parma con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni e tentato omicidio. L'episodio, di estrema gravità, lo ha visto aggredire la madre, versandole addosso della benzina e tentando di appiccare il fuoco. I fatti si sono svolti la sera del 27 giugno scorso, in un'abitazione della provincia parmense, e hanno richiesto l'intervento dei carabinieri di Colorno, allertati da una segnalazione di violenta lite familiare.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'uomo, in evidente stato di ebbrezza, avrebbe inizialmente aggredito fisicamente la madre, strattonandola e colpendola.

Dopo questa prima aggressione, si è allontanato dall'abitazione per circa quindici minuti. Al suo ritorno, il trentaduenne ha portato con sé una tanica di carburante. Ha trovato la madre seduta sul divano, l'ha minacciata di morte e le ha versato il liquido infiammabile sugli indumenti e sul capo, tentando anche di trascinarla fuori casa.

Solo la fortunata assenza di un accendino o di fiammiferi ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente, consentendo alla donna di fuggire e mettersi in salvo. I carabinieri, giunti prontamente sul posto, hanno trovato la vittima ancora sotto shock e con gli abiti impregnati di benzina. Era presente in casa anche il compagno convivente della donna, testimone della drammatica scena.

Le indagini e i provvedimenti giudiziari

Le indagini, condotte dai carabinieri di Colorno, hanno rivelato un preoccupante quadro di violenza familiare che si protraeva da almeno due anni. In questo lasso di tempo, il trentaduenne si sarebbe reso responsabile di continue minacce di morte, offese e danneggiamenti all'interno dell'abitazione. Sulla base degli elementi raccolti, la Procura ha richiesto la custodia cautelare in carcere per l'uomo. Il Giudice per le Indagini Preliminari (Gip) ha accolto la richiesta, ritenendo il quadro indiziario "solido" e valutando come concreto il rischio di reiterazione dei gravi comportamenti violenti.

Il ruolo dei Carabinieri di Colorno

I carabinieri di Colorno, competenti per il territorio dove si è verificato il grave episodio, costituiscono un presidio dell'Arma dei Carabinieri operante nella provincia di Parma.

L'Arma dei Carabinieri, in quanto forza di polizia a ordinamento militare, svolge compiti essenziali di prevenzione e repressione dei reati, tutela dell'ordine pubblico e assistenza ai cittadini su tutto il territorio nazionale. Le stazioni locali, come quella di Colorno, rappresentano un punto di riferimento fondamentale per la sicurezza e la gestione delle emergenze nelle rispettive comunità.