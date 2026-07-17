Il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, ha annunciato l'individuazione delle prime opzioni per assicurare la continuità delle attività giudiziarie nel capoluogo. Questa iniziativa si rende indispensabile a seguito del crollo parziale di una parte dell'edificio del tribunale di Bolzano, un evento che ha imposto la ricerca di soluzioni tempestive per garantire il regolare svolgimento delle funzioni giudiziarie.

Kompatscher ha evidenziato l'immediata attivazione della Provincia, impegnata a valutare alternative capaci di mantenere l'operatività degli uffici giudiziari.

Le soluzioni individuate, ha specificato il presidente, saranno prontamente presentate alle autorità competenti per una rapida decisione e attuazione. «Abbiamo già individuato alcune soluzioni che presenteremo agli organi giudiziari», ha dichiarato Kompatscher, ribadendo come questa sia una priorità assoluta per l'amministrazione provinciale e per la comunità.

Le soluzioni per la sede giudiziaria

Le opzioni individuate dalla Provincia riguardano possibili sedi alternative, destinate a ospitare temporaneamente le attività del tribunale. L'obiettivo primario, come ribadito da Kompatscher, è garantire la massima sicurezza per gli operatori e la piena continuità del servizio giudiziario, prevenendo interruzioni che potrebbero avere significative ripercussioni sui cittadini, sugli avvocati e su tutti gli operatori del settore della giustizia.

La Provincia di Bolzano si è inoltre impegnata in una stretta collaborazione con le autorità giudiziarie locali e il Ministero della Giustizia per definire con celerità la soluzione più idonea e sostenibile. Le valutazioni in corso prendono in considerazione sia le esigenze logistiche sia le imprescindibili condizioni di sicurezza di tutti gli edifici presi in esame per la potenziale nuova sede.

Il ruolo della Provincia Autonoma

La Provincia Autonoma di Bolzano, in quanto ente territoriale dotato di autonomia speciale, detiene competenze cruciali e ampie in diversi ambiti, tra cui l'organizzazione dei servizi pubblici essenziali e la gestione delle emergenze sul territorio. In circostanze come quella attuale, la Provincia assume un ruolo centrale e insostituibile nel coordinamento efficace delle risposte istituzionali e nella ricerca di soluzioni operative concrete per assicurare la continuità dei servizi essenziali alla cittadinanza.

Questa autonomia consente alla Provincia di intervenire rapidamente e con efficacia in situazioni di criticità e urgenza, come dimostrato dalle iniziative intraprese dopo il crollo al tribunale. La sinergia e la collaborazione costante con le istituzioni nazionali e locali rappresentano un elemento chiave e fondamentale per affrontare con successo le emergenze e garantire il pieno funzionamento delle strutture pubbliche a beneficio della collettività.