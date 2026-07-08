I Carabinieri della Compagnia di Senigallia hanno recentemente denunciato una donna per aver tentato una truffa telefonica ai danni di un residente locale. L'episodio, avvenuto a Senigallia, ha visto la donna presentarsi come una consulente di una nota compagnia assicurativa, cercando di estorcere denaro alla vittima con la falsa promessa di un imminente rimborso assicurativo.

La ricostruzione dei fatti operata dai militari ha rivelato che la donna aveva contattato telefonicamente il cittadino, affermando la necessità di procedere con un rimborso relativo a una polizza assicurativa.

Durante la conversazione, la sedicente consulente ha richiesto alla vittima di fornire dati personali e bancari sensibili, giustificando la richiesta con la necessità di effettuare un bonifico. Il cittadino, tuttavia, ha manifestato un forte sospetto di fronte a tali domande, interrompendo prontamente la comunicazione e decidendo di rivolgersi ai Carabinieri, i quali hanno immediatamente avviato le necessarie indagini.

L'intervento dei Carabinieri e la denuncia per tentata truffa

Grazie alla tempestiva segnalazione della vittima e alle approfondite verifiche condotte, i Carabinieri sono riusciti a identificare la donna responsabile. Quest'ultima è stata formalmente denunciata per tentata truffa.

Questa operazione si inserisce in un più ampio contesto di contrasto alle truffe telefoniche, un fenomeno che ha purtroppo registrato un sensibile incremento negli ultimi mesi, anche nel territorio di Senigallia e nelle aree circostanti.

I militari dell'Arma colgono l'occasione per ribadire l'importanza cruciale di non fornire mai dati personali o bancari attraverso comunicazioni telefoniche, specialmente quando le richieste appaiono sospette o insolite. In situazioni di incertezza o dubbio, la raccomandazione è quella di interrompere immediatamente la chiamata e di contattare senza esitazione le forze dell'ordine, come i Carabinieri, per segnalare l'accaduto e ricevere assistenza.

L'impegno della Compagnia Carabinieri di Senigallia contro la criminalità

La Compagnia Carabinieri di Senigallia svolge un ruolo fondamentale sul territorio, impegnandosi quotidianamente per garantire la sicurezza dei cittadini e per prevenire e contrastare ogni forma di criminalità. Tra le priorità operative dell'Arma vi è proprio l'attività di prevenzione e repressione delle truffe telefoniche, un reato che mira a colpire la fiducia e la buona fede delle persone. Per questo motivo, la popolazione è costantemente invitata a segnalare tempestivamente qualsiasi episodio sospetto, contribuendo attivamente alla tutela della comunità.

La sede operativa della Compagnia Carabinieri è situata a Senigallia e da lì vengono coordinate le attività di numerosi presidi dell'Arma presenti nell'intera zona. Questo assetto garantisce un supporto operativo e informativo costante alla cittadinanza, rafforzando la presenza delle forze dell'ordine sul territorio e la loro capacità di risposta.