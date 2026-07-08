Krzysztof Lewandowski, l'autista polacco di 35 anni che la sera del 20 settembre 2025 investì e uccise Giorgia Cagliani e Milena Marangon, è stato condannato a tre anni e mezzo di reclusione. La sentenza, emessa l'8 luglio 2026 dal giudice delle udienze preliminari Gianluca Piantadosi presso il Tribunale di Lecco, ha riconosciuto l'accusa di omicidio stradale aggravato dalla guida sotto effetto di stupefacenti. Le due vittime, ventunenni di Paderno d'Adda, furono travolte a Brivio mentre si dirigevano verso la festa del paese.

La tragedia si consumò in via per Airuno, dove le giovani, che camminavano insieme a un'amica rimasta illesa, furono colpite dal furgone.

Le ricostruzioni processuali hanno evidenziato che l'autista procedeva a una velocità di 81,5 chilometri orari, superando il limite di 70. Lewandowski, in Italia per la consegna di uno scooter e al volante per l'intera giornata, fu sottoposto ad accertamenti tossicologici. Questi rivelarono un livello significativo di Thc nel sangue, ritenuto rilevante dalla consulenza del pubblico ministero.

La condanna e le aggravanti riconosciute

Il giudice Piantadosi ha stabilito una pena superiore rispetto ai due anni e otto mesi richiesti dalla pubblica ministera Chiara Stoppioni. Oltre alla reclusione, la sentenza ha disposto la sospensione della patente di guida per tre anni. L'autista, che si è avvalso del rito abbreviato, si trova attualmente agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in una comunità del Milanese.

L'udienza preliminare del 23 giugno 2026 aveva già ricostruito le dinamiche: poco prima dell'impatto, Lewandowski aveva urtato un veicolo parcheggiato a bordo strada, per poi travolgere le due ragazze. L'imputato aveva ammesso di aver fumato marijuana alcuni giorni prima dell'incidente. Tuttavia, mentre la consulenza di parte aveva sostenuto che tale circostanza non dimostrasse uno stato di alterazione al momento del fatto, la consulenza della procura ha invece ritenuto il livello di Thc un'aggravante di notevole rilievo per la definizione della pena. Lewandowski, incensurato, si trova agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in una comunità del Milanese, misura cautelare già in atto prima della condanna. L'incidente ha coinvolto anche un'altra ragazza, Chiara Consonni, che è rimasta illesa, mentre le tre giovani si dirigevano verso la Festa di Brivio.