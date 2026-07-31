Una donna di 35 anni è stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio in seguito all'accoltellamento del suo ex fidanzato, un uomo di 44 anni. L'episodio è avvenuto mercoledì sera a Driolassa, una frazione del comune di Rivignano Teor, in provincia di Udine. La vittima è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Udine, ma non è in pericolo di vita.

L'udienza di convalida dell'arresto è stata fissata per domani mattina, alle ore 9. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato colpito da tre fendenti all'addome e alla schiena. L'arma del delitto, un coltello da cucina, è stato ritrovato sul luogo dell'aggressione, fornendo un elemento chiave alle indagini.

Le indagini in corso e la situazione della vittima

I carabinieri stanno proseguendo le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto e il movente dell'aggressione. La donna, dopo l'arresto, è stata trasferita nel carcere di Trieste, dove attende la decisione del giudice in merito alla convalida.

La vittima, un uomo di 44 anni, è stata prontamente soccorsa e trasportata d'urgenza all'ospedale di Udine. Nonostante la serietà delle ferite, i medici hanno confermato che la sua vita non è a rischio. L'uomo rimane sotto stretta osservazione medica.

Il contesto dell'aggressione a Rivignano Teor

Il comune di Rivignano Teor, situato nella provincia di Udine, in Friuli Venezia Giulia, è il teatro di questo grave fatto di cronaca.

La frazione di Driolassa, dove si è consumata l'aggressione, è una delle diverse località che compongono il tessuto territoriale di questa zona della pianura friulana. L'episodio ha scosso la comunità locale, richiamando l'attenzione sulle dinamiche relazionali.