Il 12 luglio, il quotidiano cinese The Paper (firmata da Liu Yang), aveva denunciato un caso di plagio accademico. Una dottoressa di ricerca dell'Università Renmin della Cina ha pubblicato nel 2025 sulla rivista Teatro e Arti un saggio che sarebbe la traduzione integrale di una tesi di master straniera, senza citazione. Già a giugno 2026, la redazione aveva ritirato il contributo: le verifiche antiplagio hanno confermato la traduzione letterale della tesi di Andrew Tolle (Charlotte Perkins Gilman: Naturalist Playwright, University of North Texas, 2012).

La ricercatrice ha ammesso la condotta, si è scusata e ha ritirato volontariamente il saggio.

Sui social, la studiosa si presentava come "influencer educativa" e offriva consulenze a pagamento per pubblicare su riviste C-core, vantando la capacità di scrivere un articolo in tre o quattro giorni. Contattata il 12 luglio, ha rifiutato ogni dichiarazione.

Lo stesso giorno, The Paper ha rivelato che la dottoressa figurava nella lista dei nuovi assunti dell'Università di Anhui, per il dipartimento di Lettere, pubblicata il 6 luglio. La lista (27 nominativi) prevedeva un periodo di trasparenza di sette giorni, scaduto il 12 luglio.

L'editoriale del giornale (a firma del caporedattore Wang Hao) ha sollevato tre domande: l'ateneo sapeva del ritiro a giugno, prima dell'assunzione?

Il titolo di dottorato è ancora valido, considerando la legge cinese del gennaio 2025 che prevede la revoca per plagio accertato e l'obbligo di indagine? Quale responsabilità ricade sul relatore?

L'Università di Anhui ha fatto sapere che l'ufficio del personale e la commissione disciplinare hanno ricevuto le segnalazioni e avvieranno gli accertamenti dopo la scadenza. La sera del 12 luglio, il sito dell'ateneo ha reso inaccessibile la lista da IP esterni, a poche ore dalla scadenza.

La nota dell'università

Il 13 luglio 2026, in Cina, l'Università di Anhui ha pubblicato una nota: "Durante il periodo di pubblicazione dell'elenco dei nuovi assunti per l'anno 2026, abbiamo ricevuto segnalazioni online riguardanti la candidata Hui.

L'ateneo attribuisce grande importanza alla questione e sta conducendo verifiche rigorose in conformità con le norme; se le segnalazioni risultassero fondate, la candidata non sarà assunta. L'ateneo mantiene tolleranza zero verso i problemi di etica professionale". Il caso, che aveva già catalizzato l'attenzione dei principali media cinesi, ha avuto così un nuovo sviluppo ufficiale.

Le critiche degli studenti

Studenti dell'Università Renmin hanno criticato la gestione: Ma Wen ha dichiarato che la traduzione era letterale e priva di riferimenti, e che l'ateneo non ha emesso provvedimenti nonostante il ritiro a giugno. La dottoressa gestiva un profilo social dedicato alla pubblicazione su riviste C-core, vantando decine di articoli tra il 2022 e il 2024, alcuni finanziati da progetti nazionali; dopo lo scandalo ha cancellato tutto. Il suo servizio di consulenza a 500 yuan (circa 65 euro) risultava acquistato da 28 utenti.