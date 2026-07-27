Un uomo è stato minacciato di morte, insieme ai suoi familiari, a Belvedere Marittimo, sulla costa tirrenica cosentina, a causa di un debito di droga. La vittima ha prontamente denunciato l'accaduto alla Polizia, portando all'arresto dello spacciatore coinvolto. L'episodio, verificatosi il 27 luglio 2026, ha visto il venditore di stupefacenti accusato di tentata estorsione aggravata.

L'intervento delle forze dell'ordine e l'arresto

L'operazione che ha condotto all'arresto del presunto responsabile è stata eseguita da personale della Squadra mobile di Cosenza e del Commissariato di Diamante.

L'uomo è stato posto ai domiciliari su disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP), a seguito di una richiesta avanzata dalla Procura di Paola. La decisione è giunta dopo una serie di accurati accertamenti condotti dagli investigatori. Questi hanno permesso di raccogliere un quadro probatorio solido, ritenuto sufficiente per l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare. Le minacce, particolarmente gravi, erano state rivolte sia al debitore che ai suoi familiari, evidenziando la pericolosità della condotta.

Precedenti e dinamiche criminali simili

Il caso di Belvedere Marittimo non è isolato, poiché fenomeni di minacce e tentativi di estorsione legati a debiti per l'acquisto di stupefacenti sono stati registrati anche in altre aree del territorio nazionale.

Un episodio analogo, che sottolinea la brutalità di tali dinamiche, si è verificato a Catania. Qui, la Squadra Mobile ha condotto all'arresto di due individui, di 38 e 33 anni, anch'essi per tentata estorsione aggravata. La vittima, in questo frangente, aveva accumulato un debito di 3.000 euro per questioni di droga. Gli aggressori, in quella circostanza, non si sono limitati alle minacce di morte, ma hanno anche esercitato violenza fisica, colpendo la vittima al volto con pugni e sottraendole il telefono cellulare, rendendola irraggiungibile. Le indagini etnee, avviate tempestivamente la notte dello scorso 28 gennaio, si sono avvalse di dichiarazioni testimoniali incrociate e dell'analisi di riprese di videosorveglianza.

Questi elementi hanno consentito di ricostruire dettagliatamente le diverse fasi dell'accaduto, dal rientro a casa della vittima, accompagnata da uomini dal comportamento minaccioso, fino all'escalation di violenza e al saccheggio dell'appartamento alla ricerca del denaro. I due responsabili sono stati poi rinchiusi nella Casa Circondariale di Piazza Lanza.

L'impegno delle forze dell'ordine contro il crimine organizzato

Questi episodi mettono in luce la costante azione delle forze dell'ordine nel contrastare le attività criminali legate al mondo degli stupefacenti. L'intervento tempestivo, in presenza di minacce e violenze scaturite da debiti di droga, è cruciale. Le autorità adottano prontamente misure cautelari nei confronti dei presunti responsabili, basandosi su un'attenta raccolta di elementi probatori, ottenuti attraverso indagini approfondite e la valorizzazione delle testimonianze. Questo approccio garantisce una risposta efficace e mirata alla tutela delle vittime e al ripristino della legalità.