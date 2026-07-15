Si sono concluse le vacanze capresi della famiglia reale del Marocco, un soggiorno di dieci giorni all'insegna del relax e dello shopping che ha animato l'isola azzurra. L'arrivo della delegazione, avvenuto circa dieci giorni fa, aveva suscitato clamore, con l'accoglienza ufficiale da parte del sindaco Paolo Falco.

Il gruppo reale comprendeva il principe ereditario Moulay Hassam, primogenito di re Muhammad VI, che ha alloggiato in una suggestiva villa a picco sul mare. La principessa Lalla Salma e la figlia, la principessa Lalla Khadija, hanno scelto la discrezione di un'area riservata e vigilata all'interno del lussuoso ed esclusivo Grand Hotel Quisisana, struttura a cinque stelle.

Amici, militari di corte e autorità di alto grado hanno completato la delegazione.

Durante la permanenza, la famiglia reale si è dedicata a passeggiate tra le vie dello shopping caprese, acquistando numerosi oggetti e capi di abbigliamento griffati. Il soggiorno si è concluso nel pomeriggio con la partenza a bordo dell'aliscafo Polaris della compagnia Snav, noleggiato appositamente. L'imbarco ha visto la famiglia reale al completo, con il servizio di sicurezza e un notevole numero di bagagli, inclusi gli acquisti.

La tradizione delle vacanze reali

La famiglia reale marocchina, composta dal re Muhammad VI, dal principe ereditario Moulay Hassam, dalla principessa Lalla Salma e dalla principessa Lalla Khadija, è nota per la sua consuetudine di trascorrere periodi di riposo in località di prestigio.

Il re Muhammad VI ha iniziato le sue vacanze estive a Tetouan, mentre i figli si sono uniti a Capri in un secondo momento. Questi momenti sono considerati importanti per l'aggregazione familiare e sono gestiti con estrema attenzione a riservatezza, sicurezza e comfort.