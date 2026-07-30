Il Comune di Genova ha annunciato la candidatura del cimitero monumentale di Staglieno a un bando nazionale. L'iniziativa, resa pubblica il 30 luglio 2026, mira al restauro e alla valorizzazione del Pantheon, elemento architettonico significativo del complesso. L'obiettivo è ottenere fondi per il recupero e la promozione di questo importante monumento storico cittadino.

Il Pantheon di Staglieno, apprezzato per il suo valore artistico e architettonico, è un fulcro in un cimitero considerato tra i più rilevanti d'Europa. La sua importanza deriva dalle straordinarie opere scultoree e dal ruolo cruciale nella storia locale.

Il progetto del Comune prevede un restauro conservativo delle strutture e una strategia di valorizzazione tramite iniziative culturali e turistiche.

Il Progetto di Recupero e Valorizzazione

Il piano di intervento per il Pantheon di Staglieno include lavori di manutenzione straordinaria e recupero delle superfici architettoniche, con attenzione alla conservazione degli elementi storici e artistici. L'intento è restituire decoro e funzionalità al monumento, migliorando l'accessibilità. Il Comune punta a elevare il sito a punto di riferimento per la memoria storica e culturale della città.

Il Cimitero Monumentale di Staglieno: Un Patrimonio Unico

Il cimitero di Staglieno è uno dei più grandi d'Italia, distinguendosi per la ricchezza di sculture e monumenti funebri realizzati da artisti di rilievo.

Inaugurato nel XIX secolo, ospita le sepolture di numerose personalità illustri, attirando cittadini e turisti. Il Pantheon, all'interno del cimitero, è un edificio simbolo e un magnifico esempio di architettura neoclassica.

Con questa candidatura, il Comune di Genova intende rafforzare il ruolo del cimitero di Staglieno come inestimabile patrimonio storico e culturale. L'impegno è focalizzato su interventi che garantiscano la conservazione e favoriscano una più ampia fruizione pubblica, rendendo la sua bellezza e il suo significato storico accessibili alle generazioni future.