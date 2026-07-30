Un'ampia e complessa operazione condotta dalla Polizia di Stato ha permesso di sgominare un articolato traffico di sostanze stupefacenti che collegava il Lazio alla provincia di Cosenza. L'intervento si è concretizzato nell'esecuzione di quattro misure cautelari di arresti domiciliari, ciascuna accompagnata dall'applicazione del braccialetto elettronico, emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari (Gip). Parallelamente, una quinta persona è stata raggiunta da un provvedimento meno afflittivo, l'obbligo di dimora nel proprio comune di residenza.

Tali decisioni giudiziarie sono state adottate al termine di una serie di interrogatori preventivi, svolti sempre su disposizione del Gip, che hanno fornito ulteriori elementi a carico degli indagati.

L'indagine, meticolosamente coordinata dalla Procura della Repubblica di Cosenza, ha visto il fondamentale contributo della Squadra mobile di Cosenza, supportata attivamente dalla Squadra mobile di Roma. Le attività investigative si sono sviluppate attraverso un'ampia gamma di strumenti e tecniche: da prolungati servizi di osservazione e pedinamento, essenziali per monitorare i movimenti dei sospettati, all'accurata acquisizione e analisi di immagini provenienti da sistemi di videosorveglianza, fino all'implementazione di sofisticate attività tecniche.

Gli indagati sono formalmente accusati di trasporto e detenzione di sostanze stupefacenti, reati finalizzati alla successiva e illecita cessione a terzi, con un'operatività concentrata principalmente nel territorio della provincia cosentina.

Le dinamiche operative del traffico e il significativo sequestro

Gli elementi probatori raccolti durante l'intera fase investigativa hanno consentito di delineare con estrema precisione le dinamiche e i ruoli all'interno del sodalizio criminale. È stato accertato che due soggetti, entrambi residenti nel Lazio, ricoprivano un ruolo chiave nell'organizzazione, occupandosi direttamente del trasporto e della detenzione della sostanza stupefacente. Queste attività venivano svolte nell'interesse di tre individui residenti nella provincia di Cosenza, i quali avrebbero poi gestito la distribuzione e lo spaccio sul territorio.

Un risultato di particolare rilievo dell'operazione è stato il rinvenimento e il conseguente sequestro di un notevole quantitativo di droga, un duro colpo alle finanze e alla capacità operativa del gruppo criminale, che ha interrotto una significativa catena di approvvigionamento illecito.

L'emissione dei provvedimenti cautelari, che hanno coinvolto complessivamente cinque persone, rappresenta il culmine di un'intensa fase istruttoria, caratterizzata da una serie di interrogatori preventivi che hanno consolidato il quadro accusatorio. La stretta collaborazione e la sinergia operativa tra le Squadre mobili di Cosenza e Roma si sono dimostrate un fattore determinante per il successo dell'intera operazione.

Questa cooperazione interregionale ha permesso di superare le barriere territoriali e di colpire efficacemente la rete criminale. Le accuse a carico degli indagati vertono sul trasporto e la detenzione di stupefacenti, chiaramente finalizzati alla loro immissione nel mercato illecito per la cessione a terzi, evidenziando la gravità dei reati contestati.

Il ruolo propulsivo della Procura della Repubblica di Cosenza

La Procura della Repubblica di Cosenza ha esercitato un ruolo propulsivo e di fondamentale importanza nel coordinamento dell'intera indagine. L'ufficio giudiziario ha diretto con perizia tutte le attività preliminari, formulando le richieste per le misure cautelari che sono state poi eseguite e promuovendo l'azione penale nei confronti di tutti i soggetti indagati.

La Procura si è avvalsa in maniera decisiva del supporto e dell'alta professionalità delle forze di polizia giudiziaria, in particolare delle Squadre mobili delle questure coinvolte, per la raccolta meticolosa delle prove e per assicurare la massima efficacia dell'intervento. Questo coordinamento ha permesso una ricostruzione minuziosa dell'articolato sistema criminale, portando al successo dell'operazione e al disarticolamento della rete di spaccio.