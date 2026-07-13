L'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, presieduta dal dottor Paolo Piacenza, ha dato il via alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori volti al completamento del dragaggio del canale portuale di Gioia Tauro. Questo significativo intervento si focalizzerà sul tratto nord dello scalo calabrese, interessando specificamente l'area antistante la banchina Eranova e il suo relativo bacino di evoluzione, elementi cruciali per la manovrabilità delle imbarcazioni.

L'appalto per questa fase specifica è stimato in 2.628.355 euro e si inserisce armonicamente in un più ampio progetto di potenziamento dei fondali portuali, il cui investimento complessivo raggiunge i 5 milioni di euro.

L'obiettivo primario di questi lavori è garantire una profondità operativa di 17 metri nelle aree interessate, mantenendo una continuità essenziale con i 18 metri di profondità già presenti lungo il canale ad alti fondali del terminal container, un requisito fondamentale per le moderne esigenze del traffico marittimo.

Obiettivi strategici e dettagli della procedura

La procedura di gara contempla la possibilità di una modifica contrattuale, che potrebbe aumentare il valore dei lavori fino a ulteriori 1,3 milioni di euro, qualora l'Ente ravvisi la necessità di ulteriori interventi. Il dragaggio è universalmente riconosciuto come un intervento strategico di primaria importanza per il futuro sviluppo e la competitività del porto di Gioia Tauro.

L'adeguamento dei fondali permetterà di elevare significativamente i livelli di sicurezza della navigazione, ottimizzare la funzionalità complessiva dell'infrastruttura portuale e garantire la piena operatività dello scalo, un aspetto cruciale in relazione all'incessante evoluzione del trasporto marittimo internazionale, sempre più caratterizzato dall'impiego di navi portacontainer di dimensioni eccezionalmente maggiori.

Il ruolo dell'Autorità Portuale

L'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio è l'ente preposto alla gestione, allo sviluppo e alla promozione di un vasto comprensorio portuale che include Gioia Tauro, Corigliano Calabro, Crotone, Palmi e Villa San Giovanni.

L'Autorità si occupa attivamente della pianificazione e dell'esecuzione di opere infrastrutturali vitali, della gestione efficiente delle aree portuali e della promozione costante delle attività commerciali e logistiche all'interno dei porti di sua competenza. Il porto di Gioia Tauro, in particolare, si conferma come uno dei principali e più dinamici scali del Mediterraneo per il traffico di container, rivestendo un ruolo strategico insostituibile per la logistica e il commercio internazionale.