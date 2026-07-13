La Provincia dell’Aquila ha dato il via a un significativo intervento di manutenzione straordinaria sulla strada provinciale 88 “di Roccacinquemiglia”. L'investimento, pari a circa 50 mila euro, è destinato al rifacimento della pavimentazione in un tratto di circa 300 metri, particolarmente ammalorato, situato nella frazione di Roccacinquemiglia, nel comune di Castel di Sangro, in provincia dell'Aquila.

L'opera riveste un'importanza strategica, come sottolineato dal presidente della Provincia, Angelo Caruso, anche in vista del prossimo Campionato Italiano Ski Roll Sprint.

L'evento, in programma a Castel di Sangro il 25 e 26 luglio, si preannuncia come un appuntamento di grande richiamo, attirando nell'Alto Sangro oltre 100 atleti provenienti da tutta Italia, insieme a tecnici, accompagnatori e numerosi appassionati. La competizione, valida anche come prova di qualificazione alla Coppa del Mondo, è considerata uno degli appuntamenti sportivi estivi più attesi in Abruzzo.

Dettagli dell’intervento e obiettivi

I lavori, la cui durata prevista è di dieci giorni, sono finalizzati a ripristinare pienamente le condizioni di sicurezza e percorribilità della SP 88 attraverso il completo rifacimento del piano viabile. Questo intervento si inserisce in un più ampio programma di manutenzione promosso dall'Ente provinciale, volto a migliorare progressivamente la qualità dell'intera rete stradale e a garantire collegamenti sempre più sicuri ed efficienti sul territorio.

“Ogni intervento sulla viabilità contribuisce a rendere il territorio più sicuro e più competitivo”, ha dichiarato il presidente Caruso. “Abbiamo scelto di intervenire sulla SP 88 perché rappresenta un collegamento importante e perché, in vista del Campionato Ski Roll, vogliamo farci trovare pronti. Lo sport è un’occasione di promozione e le istituzioni devono accompagnarlo con servizi e infrastrutture adeguati.”

Il Campionato Italiano Ski Roll Sprint: un evento di rilievo

Il Campionato Italiano Ski Roll Sprint, che si terrà il 25 e 26 luglio a Castel di Sangro, è una manifestazione di portata nazionale e rappresenta una tappa fondamentale per le qualificazioni alla Coppa del Mondo. L'evento è stato presentato ufficialmente presso il Palazzo Silone, con la partecipazione di importanti figure istituzionali, tecnici federali e dirigenti sportivi.

Tra i presenti figurava anche il presidente della Provincia dell’Aquila e sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso.

Durante la conferenza di presentazione, sono stati illustrati dettagliatamente il programma della manifestazione, il valore tecnico delle competizioni e il ruolo strategico che Castel di Sangro e l'intera regione Abruzzo rivestono nell'organizzazione di eventi sportivi di rilievo nazionale e internazionale. Questo rafforza la posizione della località come punto di riferimento per lo sport e il turismo.