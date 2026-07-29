Una sparatoria avvenuta nei fitti boschi dei Monti Cimini, nel cuore del Viterbese, ha scosso la tranquillità della zona, lasciando un giovane di origini nordafricane ferito a una gamba. L'episodio, di cui si è avuta notizia solo in queste ore, risale a sabato scorso, quando, intorno alle 15:30, la vittima ha allertato i soccorsi dopo essere stata raggiunta da un colpo d'arma da fuoco. La gravità dell'accaduto e la natura del ferimento hanno immediatamente attivato le procedure di emergenza, portando sul posto le forze dell'ordine e il personale sanitario.

Le prime ricostruzioni degli investigatori delineano uno scenario di tensione culminato in violenza. Il ferimento sarebbe avvenuto al termine di un acceso alterco tra il giovane e una persona la cui identità rimane, al momento, completamente sconosciuta. Sembra che, dopo la discussione, l'aggressore abbia estratto improvvisamente una pistola, colpendo il giovane alla gamba proprio mentre quest'ultimo tentava di allontanarsi dalla scena. Sul luogo dell'accaduto sono prontamente intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso e il personale del 118, che ha prestato le prime cure al ferito prima di trasportarlo d'urgenza all'ospedale Santa Rosa di Viterbo. Qui, il giovane è tuttora ricoverato, ma le sue condizioni non sono considerate gravi e non destano particolare preoccupazione.

Le indagini serrate e le ipotesi investigative

Le indagini per risalire all'autore di questo grave gesto sono state immediatamente avviate e procedono a ritmo serrato. I carabinieri del nucleo investigativo di Viterbo, sotto la direzione e il coordinamento della pubblica ministera Veronica Buonocore, stanno lavorando senza sosta per identificare il responsabile e chiarire ogni aspetto della vicenda. Tra le principali piste investigative che gli inquirenti stanno battendo con attenzione vi è quella di un regolamento di conti, un'ipotesi che spesso emerge in contesti di criminalità organizzata. Un'altra possibilità concreta è che la sparatoria sia scaturita da una lite violenta direttamente collegata alla vendita di droga.

I militari sono impegnati nella meticolosa ricerca dell'aggressore, la cui identità resta ancora avvolta nel mistero, e stanno analizzando ogni dettaglio per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e assicurare il colpevole alla giustizia.

I boschi dei Monti Cimini: un'area sotto osservazione per lo spaccio

L'area boschiva dei Monti Cimini, dove si è verificato questo recente episodio di violenza, è da tempo sotto stretta osservazione da parte delle forze dell'ordine. Questa zona è purtroppo nota per essere un epicentro di attività illecite, in particolare per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Le autorità hanno intensificato la loro presenza e le operazioni di contrasto al fenomeno in questo specifico territorio.

A riprova di ciò, un'importante operazione condotta dai carabinieri in tempi recenti ha già portato all'arresto di tre persone con l'accusa di reati gravi collegati alla droga, proprio all'interno di questi stessi boschi. Questo precedente non solo conferma la persistenza di fenomeni criminali legati al traffico di stupefacenti, ma sottolinea anche la complessità e la delicatezza della situazione, rendendo ancora più urgenti gli sforzi per il mantenimento della sicurezza e il ripristino della legalità nell'intera area.