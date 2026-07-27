È stata identificata la giovane trovata senza vita all'alba di lunedì 27 luglio sotto il ponte del mare a Pescara. La vittima è una donna residente nella città abruzzese. Al momento del ritrovamento, la giovane non aveva con sé i documenti, rendendo inizialmente difficile il riconoscimento.

Le forze dell'ordine hanno avviato immediatamente gli accertamenti per risalire all'identità della ragazza. Grazie alle indagini condotte dalla polizia, è stato possibile identificarla. Secondo quanto ricostruito, la giovane avrebbe raggiunto il ponte da sola nel corso della notte e si sarebbe lasciata cadere nel vuoto, terminando la sua corsa sulla banchina sottostante.

Dettagli dell'accaduto e accertamenti

L'episodio si è verificato nelle prime ore di lunedì 27 luglio, quando il corpo della giovane è stato rinvenuto sotto la struttura del ponte del mare. Gli agenti intervenuti sul posto hanno constatato l'assenza di documenti e hanno avviato le procedure di identificazione. Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che si tratta di una giovane donna residente a Pescara.

Dalle prime ricostruzioni, si ipotizza che si sia trattato di un gesto volontario. La giovane avrebbe raggiunto il ponte da sola durante la notte e si sarebbe lasciata cadere, finendo sulla banchina. Le indagini sono ancora in corso per chiarire ulteriori dettagli sull'accaduto.

Il ponte del mare a Pescara

Il ponte del mare è una delle infrastrutture più note della città di Pescara. Si tratta di un ponte ciclopedonale che collega le due sponde del fiume Pescara, rappresentando un importante punto di riferimento per residenti e turisti. La struttura, inaugurata nel 2009, è lunga circa 466 metri e si distingue per la sua particolare forma ad arco.

Il ponte è spesso frequentato sia di giorno che di notte e offre una vista panoramica sulla città e sul mare Adriatico. Negli anni, il ponte del mare è diventato uno dei simboli architettonici di Pescara, utilizzato per eventi e manifestazioni pubbliche.