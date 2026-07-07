Un incidente probatorio di cruciale importanza si è recentemente svolto a Palermo, focalizzandosi su un'impronta rilevata sulla Fiat 132 di Piersanti Mattarella, l'allora presidente della Regione Sicilia, assassinato il 6 gennaio 1980. Disposto dal giudice per le indagini preliminari (GIP) di Palermo, questo accertamento rappresenta un passo significativo nell'inchiesta ancora in corso sul delitto che scosse l'isola. L'impronta in questione era stata individuata con precisione sulla portiera dell'autovettura su cui Mattarella viaggiava il giorno del tragico omicidio, un elemento di primario interesse per gli inquirenti.

Dettagli e finalità dell'accertamento tecnico

L'udienza per l'incidente probatorio si è tenuta nei locali specializzati della polizia scientifica di Palermo, ambiente attrezzato per analisi forensi. Alla sessione hanno preso parte i consulenti tecnici nominati sia dal giudice che dalla Procura della Repubblica, e dai professionisti scelti dalle difese degli indagati. L'obiettivo primario di questo complesso accertamento è la verifica della compatibilità dell'impronta con quelle appartenenti ai soggetti attualmente coinvolti nell'indagine sull'omicidio Mattarella. L'esame approfondito di questo reperto, dunque, si configura come un passaggio chiave e potenzialmente decisivo per l'evoluzione dell'inchiesta, che mira a fare piena luce sulle responsabilità del delitto.

Il contesto storico: l'assassinio di Piersanti Mattarella

Piersanti Mattarella fu vittima di un brutale assassinio a Palermo il 6 gennaio 1980. Il tragico evento si consumò mentre era a bordo della sua automobile, una Fiat 132, lungo via Libertà, una delle principali arterie della città. Al momento della sua morte, Mattarella ricopriva la carica di presidente della Regione Sicilia, un ruolo di grande responsabilità. L'omicidio di una figura istituzionale di tale calibro lasciò un segno indelebile nella storia siciliana e italiana. L'inchiesta su questo efferato delitto è stata riaperta negli ultimi anni. Questa riapertura è stata resa possibile grazie all'emergere di nuovi elementi investigativi, tra cui proprio l'approfondito esame delle impronte digitali rinvenute sull'autovettura utilizzata dalla vittima nel giorno dell'agguato, offrendo nuove prospettive.