A oltre trent'anni dalla scomparsa di Kurt Cobain, icona del movimento grunge e frontman dei Nirvana, la sua morte torna al centro dell'attenzione editoriale. Disponibile dall'8 luglio 2026 per la casa editrice Il Castello nella collana Chinaski, il saggio Il caso Cobain - Indagine su un suicidio sospetto, firmato da Epìsch Porzioni, si propone di fare chiarezza su una delle vicende più discusse della storia della musica contemporanea.

Tra indagini forensi e ricostruzione biografica

Il volume trae spunto dai rilievi emersi da una recente indagine condotta da un team forense negli Stati Uniti, la quale ha riacceso i riflettori su diversi elementi controversi legati alla versione ufficiale del suicidio.

L'autore sceglie di non avallare teorie complottiste né di sostenere la tesi dell'omicidio, impostando invece il lavoro su un'accurata distinzione tra fatti documentati, ipotesi e semplici speculazioni.

Il percorso d'indagine descritto nel testo parte dal ritrovare del corpo nel mese di aprile del 1994 a Seattle e analizza i punti critici che negli anni hanno alimentato perplessità:

La lettera d'addio attribuita al cantante.

La totale assenza di impronte digitali rinvenute sull'arma da fuoco.

Le altissime concentrazioni di eroina rintracciate negli esami ematici.

Le testimonianze fra loro discordanti e le lacune della prima inchiesta di polizia.

Il ruolo dei media e la figura di Courtney Love

Oltre alla componente investigativa e true crime, il libro riserva ampio spazio alla vita di Cobain: le difficoltà dell'infanzia vissuta ad Aberdeen, il trauma del divorzio dei genitori, l'emarginazione sociale e il bullismo subìto.

La narrazione approfondisce l'uso della musica come riscatto, l'esplosione planetaria con l'album Nevermind, fino al disagio generato dal successo improvviso, dai problemi di salute mentale e dalla dipendenza dalle sostanze.

Porzioni prende in esame anche il ruolo svolto dai mezzi d'informazione e dagli investigatori privati nella creazione del racconto pubblico intorno al caso. Un focus approfondito è riservato alla figura di Courtney Love: l'autore ne analizza il percorso e le varie dichiarazioni rilasciate negli anni con intento analitico e privo di velleità accusatorie.

Pur indicando il suicidio come la spiegazione finale maggiormente plausibile, la ricostruzione di Epìsch Porzioni evidenzia come sul caso permangano tuttora interrogativi irrisolti che meritano una rilettura critica a distanza di decenni.