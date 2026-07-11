La Francia è colpita da una nuova ondata di caldo estremo, la terza in soli due mesi, che ha portato 24 dipartimenti, inclusi quelli della regione parigina, in allerta rossa. Questo fenomeno si manifesta proprio nel cuore del primo grande fine settimana dedicato alle partenze per le vacanze estive, interessando un numero significativo di persone: ben 22,2 milioni di abitanti sono coinvolti dal livello di allerta massimo, un dato tre volte superiore rispetto a venerdì.

La situazione meteorologica vede inoltre altri 59 dipartimenti passare all'allerta arancione.

Solo le aree del sud-est e la Corsica mantengono un'allerta gialla, principalmente a causa del rischio di temporali e non per il caldo intenso che sta affliggendo il resto del Paese. Questa ondata di calore sta purtroppo alimentando numerosi incendi nella metà meridionale della Francia, aggravando ulteriormente un quadro già critico.

Impatto su infrastrutture e servizi essenziali

Nonostante l'emergenza, la Sncf, la società ferroviaria nazionale, ha confermato il mantenimento di un servizio ferroviario ad alta velocità "normale" per il lungo fine settimana della Festa nazionale del 14 luglio, con 3.700 treni Tgv regolarmente programmati. Tuttavia, per mitigare i rischi legati alle temperature elevate, è prevista la cancellazione di un treno Intercités su tre nelle ore più calde della giornata.

Per garantire la continuità della mobilità dei viaggiatori, saranno offerti servizi di autobus sostitutivi.

Le temperature previste per oggi sono particolarmente elevate: si attendono fino a 36 gradi a Parigi e Rennes, 38 gradi a Bordeaux, 35 a Rouen e 37 a Tolosa. Localmente, le massime potrebbero raggiungere picchi di 39 o addirittura 40 gradi. Questo picco di calore, che coincide con un periodo di intensi spostamenti, aumenta la pressione sulle infrastrutture e sui servizi pubblici, rendendo la gestione dell'emergenza ancora più complessa.

Il contesto della terza ondata di calore

Questa è la terza ondata di calore che colpisce la Francia dall'inizio dell'anno. Sebbene questa fase risulti meno intensa rispetto alla precedente, la percezione generale è che continui a essere soffocante in molteplici aree del Paese.

Le autorità competenti stanno monitorando costantemente l'evoluzione della situazione, sia per quanto riguarda il caldo estremo sia per la gestione degli incendi che stanno interessando le regioni meridionali.

Le condizioni meteorologiche estreme stanno avendo un impatto considerevole sulla popolazione, sulle infrastrutture e sui servizi pubblici. Si raccomanda vivamente ai cittadini di seguire scrupolosamente le indicazioni di sicurezza diffuse dalle autorità e di prestare particolare attenzione durante tutti gli spostamenti previsti per il periodo delle vacanze, al fine di prevenire rischi e disagi.