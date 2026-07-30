La mattina del 30 luglio 2026, un incendio ha interessato la stazione di Milano Porta Garibaldi, riducendo a soli dodici i binari disponibili per il servizio ferroviario regionale. Trenord ha prontamente comunicato l'accaduto, attivando una rimodulazione dell'offerta di trasporto per garantire i collegamenti essenziali.

Nonostante la capacità ridotta, la connessione con l'Aeroporto di Malpensa è stata mantenuta regolare tramite le linee Milano Cadorna–Malpensa e Gallarate–Malpensa–Milano Centrale (con origine e destinazione a Milano Bovisa). I servizi verso Varese, Porto Ceresio, Arona e lungo il Passante ferroviario sono rimasti regolari.

Il servizio per Como, Lecco e Ponte San Pietro è stato riorganizzato. Tutte le corse S11 Milano–Como sono state effettuate da Milano Porta Garibaldi con variazioni d'orario. Per Lecco, due corse S8 sono partite da Milano Porta Garibaldi; ulteriori partenze da Sesto San Giovanni e Monza erano raggiungibili con itinerari alternativi. Per Ponte San Pietro, una corsa ha avuto origine da Milano Porta Garibaldi, mentre le altre da Carnate, stazione di interscambio con la S8.

Origine dell'incendio e gestione dei disagi

L'incendio ha avuto origine nel quadro elettrico del binario 20 della stazione. I Vigili del Fuoco hanno precisato che l'evento ha interessato la parte sottostante della struttura. Testimonianze indicano che il rogo si è sviluppato in prossimità dell'imbocco della galleria verso il bivio Mirabello, nodo che collega la stazione con Greco e Centrale.

La presenza di personale Trenord a Milano Porta Garibaldi e nelle stazioni di snodo è stata cruciale per assistere i viaggiatori e fornire indicazioni sulle modifiche del servizio. Questo ha permesso di gestire i disagi e mantenere attive le linee principali, minimizzando l'impatto della riduzione temporanea della capacità operativa.

Milano Porta Garibaldi: un nodo strategico

Milano Porta Garibaldi è un nodo ferroviario primario per la Lombardia, gestendo numerosi collegamenti regionali, suburbani e a lunga percorrenza. La sua funzione di punto di interscambio per il trasporto pubblico locale e le linee per l'aeroporto di Malpensa la rende strategica per la mobilità metropolitana, servendo quotidianamente migliaia di viaggiatori.