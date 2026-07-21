Una notte di intenso lavoro ha caratterizzato le ore tra il 20 e il 21 luglio 2026 a Monclassico, frazione di Dimaro Folgarida, in provincia di Trento, dove un violento incendio è divampato in via Nazionale. Le fiamme hanno avvolto e danneggiato gravemente una casetta di legno, adibita a deposito del centro commerciale Classic Center, coinvolgendo anche una legnaia adiacente e un furgone utilizzato per il trasporto persone.

L'allarme è scattato intorno all'1:30 del mattino, mobilitando immediatamente circa quindici vigili del fuoco volontari della Val di Sole.

Sono intervenuti i corpi di Monclassico, Dimaro e Malé, che hanno operato con grande prontezza e coordinazione. Le complesse operazioni di spegnimento e la successiva bonifica dell'area si sono protratte per diverse ore, concludendosi solamente all'alba, intorno alle 5 del mattino.

L'intervento tempestivo ha evitato danni maggiori

L'azione sinergica e tempestiva dei vigili del fuoco è stata determinante per contenere il rogo e, soprattutto, per impedire che le fiamme si propagassero al vicino centro commerciale Classic Center, scongiurando così conseguenze ben più gravi. Nonostante l'intensità dell'incendio, che ha causato gravi danni materiali alla struttura in legno e al furgone, è fondamentale sottolineare che non si sono registrati feriti tra le persone coinvolte o tra i soccorritori.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini necessarie per accertare le cause dell'incendio. L'area interessata è stata completamente messa in sicurezza al termine delle operazioni di spegnimento e bonifica, garantendo il ripristino delle condizioni di normalità e prevenendo ulteriori rischi per le attività commerciali circostanti.

Il ruolo cruciale dei Vigili del Fuoco Volontari

L'episodio ha evidenziato ancora una volta il ruolo insostituibile dei vigili del fuoco volontari della Val di Sole nella gestione delle emergenze locali. La loro dedizione, la rapidità d'intervento e l'efficace coordinamento tra i diversi corpi hanno permesso di affrontare una situazione potenzialmente molto pericolosa, limitando i danni e assicurando la sicurezza della comunità.

Mentre le autorità competenti proseguono con gli accertamenti per definire l'origine del rogo, la situazione è tornata sotto controllo. L'intervento notturno delle squadre di emergenza ha permesso di gestire l'evento senza che si verificassero conseguenze per l'incolumità delle persone, confermando che nessun ferito è stato segnalato a seguito dell'incendio a Monclassico.