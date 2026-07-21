Un uomo di 45 anni, originario della Campania e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato a Merano con l'accusa di aver tentato di perpetrare la cosiddetta "truffa del finto Carabiniere". L'episodio ha visto come vittima designata una donna di novantaquattro anni, che è stata oggetto di un elaborato tentativo di raggiro. L'intervento tempestivo ha permesso di sventare il colpo e assicurare il responsabile alla giustizia, ponendo fine a un'azione criminale che si inserisce in un contesto di crescente allerta contro questo tipo di frodi.

La complessa dinamica della truffa ha preso avvio con una chiamata telefonica. Un complice dell'arrestato si è abilmente spacciato per un militare dell'Arma, intessendo una narrazione ingannevole: ha comunicato all'anziana che il suo defunto marito avrebbe ricevuto un'importante onorificenza. Per ritirare tale riconoscimento, secondo il finto Carabiniere, sarebbe stato indispensabile consegnare i propri gioielli, con la falsa promessa che sarebbero stati destinati a un'opera di beneficenza. Questo stratagemma mirava a sfruttare la buona fede e il legame affettivo della vittima con la memoria del coniuge.

A seguito di questa preliminare fase telefonica, il quarantacinquenne si è recato personalmente presso l'abitazione della donna, situata nel tranquillo quartiere di Maia Alta.

Il suo compito era quello di ritirare la busta che, secondo le istruzioni fornite al telefono, avrebbe dovuto contenere i preziosi. Tuttavia, l'azione del malvivente è stata interrotta inaspettatamente: la collaboratrice domestica dell'anziana ha scoperto la sua presenza e la natura sospetta della sua visita. Messo alle strette e vistosi scoperto, l'uomo ha tentato una disperata fuga, lanciandosi da un balcone situato a circa tre metri di altezza dal suolo. L'impatto con il terreno gli ha procurato diverse lesioni, ma la sua corsa è stata prontamente interrotta dal nipote della vittima, che è riuscito a bloccarlo e a trattenerlo fino all'arrivo dei Carabinieri della Compagnia di Merano, allertati immediatamente.

L'arresto, il sequestro e le conseguenze giudiziarie

All'arrivo sul posto, i Carabinieri hanno immediatamente proceduto con le operazioni di rito. La prima e fondamentale azione è stata la restituzione all'anziana donna dell'intera refurtiva, che era già stata preparata per la consegna al truffatore. I preziosi recuperati includevano un significativo numero di collane, bracciali, anelli con pietre preziose e perle, tutti beni di notevole valore affettivo ed economico per la vittima. Durante la perquisizione personale, addosso all'arrestato sono stati rinvenuti ulteriori gioielli di dubbia provenienza, la cui origine è ora oggetto di indagine per verificare eventuali collegamenti con altri episodi criminosi.

Non solo, i militari hanno anche sequestrato modiche quantità di cocaina e hashish, aggravando ulteriormente la posizione dell'uomo.

Dopo aver ricevuto le prime cure mediche necessarie presso l'ospedale Tappeiner a causa delle lesioni riportate nel tentativo di fuga, il quarantacinquenne è stato successivamente trasferito e recluso nel carcere di Bolzano, dove attenderà le ulteriori fasi del procedimento giudiziario a suo carico.

L'impegno dei Carabinieri contro le truffe agli anziani e la prevenzione

L'episodio di Merano si inserisce in un quadro più ampio di attività investigative e preventive condotte dai Carabinieri per contrastare il fenomeno delle truffe agli anziani, in particolare quelle perpetrate con la modalità del "finto Carabiniere".

Nel corso dell'ultimo quadrimestre, le forze dell'ordine della Compagnia di Merano hanno intensificato i controlli e le indagini, riuscendo a denunciare complessivamente quattro persone coinvolte in raggiri analoghi. Grazie a queste operazioni, è stato possibile recuperare una somma ingente, che supera i centotredicimila euro, sottratti a diverse vittime anziane nel territorio. Un caso emblematico ha visto la restituzione di ben sessantanovemila euro a un'anziana residente a Merano, denaro che le era stato sottratto nel mese di agosto.

Il successo di queste operazioni è stato possibile anche grazie a una proficua collaborazione con gli sportellisti di Poste Italiane, che spesso sono i primi a notare movimenti sospetti o richieste insolite da parte di clienti anziani.

Fondamentale si è rivelata anche l'attività di sensibilizzazione delle vittime e dei loro familiari, che ha permesso di prevenire ulteriori tentativi di raggiro e di allertare tempestivamente le autorità. I Carabinieri continuano a ribadire un messaggio cruciale per la prevenzione: nessun appartenente all'Arma dei Carabinieri chiederà mai denaro o preziosi a domicilio o tramite contatto telefonico. Per questo motivo, si invita caldamente la cittadinanza a segnalare ogni anomalia o richiesta sospetta al numero di emergenza 112, per contribuire a proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione da questi odiosi crimini.