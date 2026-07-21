Un grave incidente sul lavoro ha scosso questa mattina la comunità di Colonnata, frazione del comune di Carrara, nella provincia di Massa Carrara. L'episodio, avvenuto in una delle rinomate cave di marmo della zona, ha visto coinvolto un operaio di 49 anni, il quale ha riportato un serio trauma da schiacciamento a una gamba. L'infortunio si è verificato con precisione all'interno della cava 173 Gioia Piastrone, un sito di estrazione noto per la sua attività nel settore del marmo apuano, un materiale di pregio riconosciuto a livello internazionale.

La dinamica esatta dell'accaduto è ancora oggetto di indagine, ma l'impatto dell'incidente ha richiesto un immediato e massiccio intervento dei soccorsi, evidenziando la pericolosità intrinseca delle operazioni in ambienti lavorativi come le cave.

L'intervento tempestivo dei soccorsi e le condizioni del ferito

L'allarme per l'infortunio è stato lanciato alle prime luci dell'alba, intorno alle ore 7, attivando una complessa operazione di salvataggio. Sul luogo dell'incidente, in un'area spesso impervia e di difficile accesso, sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, il servizio di emergenza territoriale. La gravità della situazione e la necessità di un trasporto rapido hanno reso indispensabile l'attivazione dell'elicottero Pegaso 3, un mezzo cruciale per le emergenze in zone montane o isolate.

Contestualmente, le forze dell'ordine, rappresentate dalla polizia, sono giunte sul posto per avviare i primi rilievi e garantire la sicurezza dell'area. Dopo aver ricevuto le prime cure essenziali direttamente sul sito della cava, il lavoratore ferito è stato stabilizzato e successivamente elitrasportato all'ospedale Apuane di Massa. Le sue condizioni sono state valutate con un codice giallo, una classificazione che indica una situazione di media gravità. Questo significa che, pur necessitando di cure mediche urgenti e tempestive, l'operaio non si trova in imminente pericolo di vita, sebbene il trauma alla gamba sia significativo e richieda attenzione specialistica.

Accertamenti approfonditi per ricostruire la dinamica dell'incidente

Parallelamente alle operazioni di soccorso e alle cure mediche, le autorità competenti hanno immediatamente avviato un'indagine approfondita per ricostruire la dinamica precisa dell'infortunio. Gli accertamenti sono volti a chiarire ogni aspetto dell'incidente, dalle cause scatenanti alle eventuali responsabilità, al fine di prevenire futuri episodi simili. Al momento, non sono state divulgate ulteriori informazioni riguardo le specifiche circostanze che hanno portato al trauma da schiacciamento. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle condizioni attuali dell'operaio oltre al già menzionato trauma alla gamba, né sulle tempistiche per la conclusione delle indagini. Le verifiche proseguono con l'obiettivo di fare piena luce su quanto accaduto nella cava di marmo di Colonnata, sottolineando l'importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro ad alto rischio.