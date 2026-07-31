Un incendio è divampato nelle campagne di Padru, in Gallura, richiedendo l'intervento immediato del Corpo Forestale della Sardegna. Le operazioni di spegnimento, che vedono impegnata la flotta aerea regionale, sono in corso e coinvolgono squadre a terra e mezzi aerei specializzati. L'azione congiunta del Corpo Forestale della Sardegna e dei mezzi aerei regionali è cruciale per fronteggiare la situazione.

Dettagli sull'intervento aereo e terrestre

Per contrastare il rogo, è stata mobilitata una significativa componente aerea. Sono stati impiegati elicotteri della flotta regionale, provenienti dalle basi di Alà dei Sardi (incluso un Superpuma) e Limbara.

A supporto, sono intervenuti anche due Canadair della flotta nazionale antincendio boschivo, decollati da Olbia. Questi mezzi aerei operano in sinergia con le squadre a terra, garantendo un'azione coordinata per circoscrivere e domare l'incendio che minaccia il territorio.

Precedenti interventi e complessità del territorio

La Gallura, in particolare l'area di Olbia, è soggetta a incendi boschivi che, spesso, hanno richiesto un dispiegamento considerevole di forze. Questi eventi hanno necessitato interventi congiunti di elicotteri regionali e Canadair nazionali, evidenziando la complessità del territorio. Un esempio recente è il 23 luglio 2026, quando un incendio è divampato in località Stazzo Caddagghiu, alle pendici di Monte Pino.

Per domare il rogo, furono mobilitati tre elicotteri regionali (da Limbara, Anela e Alà dei Sardi) e due Canadair di stanza a Olbia. Nello stesso giorno, nel primo pomeriggio, un ulteriore rogo si sviluppò in località Padrongianus, di fronte al Mater Olbia, a testimonianza della frequenza di tali eventi e della costante minaccia per la zona.

Le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi in Gallura si avvalgono di una consolidata collaborazione tra il Corpo Forestale della Sardegna e la flotta nazionale antincendio. Questa cooperazione è fondamentale e si concretizza attraverso il coinvolgimento di mezzi aerei specializzati, la cui azione è cruciale per il controllo rapido e la mitigazione tempestiva dei roghi, soprattutto nelle delicate aree rurali e boschive della regione, proteggendo il patrimonio naturale e le comunità locali.