La Regione Umbria ha individuato l'area di Sabbione come zona preferenziale per la costruzione del nuovo ospedale di Terni. L'annuncio è stato dato venerdì mattina in conferenza stampa a Terni. Il progetto prevede un investimento di 550 milioni di euro e una durata stimata dei lavori di otto anni.

L'ingegner Gianluca Fagotti, direttore regionale del governo del territorio, ha illustrato il Docfap, documento che ha valutato diverse alternative progettuali. Alla presentazione erano presenti la presidente della Regione, Stefania Proietti, l'assessore Francesco De Rebotti, la direttrice regionale sanità e welfare, Daniela Donetti, e il direttore generale dell'ospedale Santa Maria, Andrea Casciari.

L'assessore De Rebotti ha dichiarato che "il passo successivo è il dibattito pubblico". La presidente Proietti ha definito la giornata "una pietra miliare", aggiungendo: "Avevamo detto che il Docfap sarebbe stato consegnato il 31 luglio e così è stato. C'è una Regione che crede in questa opera".

Dibattito pubblico e iter del progetto

L'individuazione dell'area di Sabbione avvia la fase del dibattito pubblico, cruciale per trasparenza e partecipazione. Questo confronto raccoglierà osservazioni e proposte da cittadini e istituzioni. Il Docfap, presentato il 31 luglio, costituisce la base tecnica per la discussione e la programmazione delle fasi successive del nuovo ospedale di Terni.

Il tema dei nuovi ospedali è stato al centro del dibattito in Consiglio regionale, con la partecipazione del sindaco e presidente della provincia di Terni, Stefano Bandecchi.

Quest'ultimo si è fatto portavoce delle richieste di chiarezza dei cittadini ternani riguardo alla realizzazione della struttura, evidenziando la forte attenzione comunitaria.

Tempistiche per il piano sociosanitario

Riguardo alle tempistiche, la presidente Proietti ha indicato in cinque-sei mesi il tempo necessario per l'approvazione del piano sociosanitario regionale. Questo strumento programmatico definirà ubicazione e costi della futura struttura, fornendo un quadro completo per la sua realizzazione.