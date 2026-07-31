Una violenta rapina ha scosso la mattinata di oggi a Modugno, in provincia di Bari, dove l'ufficio postale di via Palese è stato preso d'assalto da un gruppo criminale. L'azione, compiuta da almeno quattro individui, si è distinta per la sua brutalità e per la modalità efferata: i malviventi hanno infatti utilizzato un furgone come ariete per sfondare un muro dell'edificio, creando un'apertura attraverso la quale sono riusciti a fare irruzione.

L'irruzione e l'aggressione ai dipendenti

Dopo aver abbattuto parte della struttura con il veicolo, i rapinatori sono penetrati all'interno dell'ufficio postale.

Qui, hanno immediatamente rivolto la loro attenzione verso gli addetti agli sportelli, che sono stati brutalmente aggrediti e malmenati. L'obiettivo era chiaro: costringere il personale a consegnare il denaro presente nelle casse. La violenza impiegata ha permesso al gruppo di impossessarsi di una somma di denaro, il cui ammontare esatto è ancora in fase di quantificazione da parte delle autorità.

Una volta ottenuto il bottino, i criminali si sono dati alla fuga, dileguandosi rapidamente dalla scena del crimine. La loro azione ha lasciato un clima di forte tensione e paura tra i dipendenti e i presenti, oltre ai danni strutturali.

Le indagini dei Carabinieri e il ruolo della videosorveglianza

Sul luogo della rapina sono prontamente intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato un'imponente operazione di indagine.

Gli investigatori stanno effettuando i rilievi necessari per raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione precisa della dinamica dell'accaduto. Ogni dettaglio è sotto esame per delineare un quadro completo degli eventi.

Un ruolo cruciale in questa fase investigativa sarà svolto dall'analisi dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza. Le immagini, provenienti sia dall'interno dell'ufficio postale sia dalla zona circostante di via Palese a Modugno, sono una fonte di prova fondamentale. Attraverso lo studio attento di questi video, i Carabinieri sperano di poter identificare i volti dei responsabili, tracciare i loro movimenti e chiarire ogni aspetto della rapina.