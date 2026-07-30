Un principio di incendio si è verificato in prossimità dei binari presso la stazione ferroviaria di Porta Garibaldi a Milano, generando consistenti disagi e interruzioni al servizio ferroviario, in particolare per i collegamenti diretti verso l’aeroporto di Malpensa. L'evento ha richiesto un'immediata risposta, influenzando la regolarità delle partenze e degli arrivi in una delle principali stazioni del capoluogo lombardo.

A seguito di questo incidente, i treni Malpensa Express che avrebbero dovuto partire dalle stazioni di Milano Porta Garibaldi e Milano Centrale sono stati cancellati.

La decisione di sopprimere queste corse è stata presa a causa della necessaria sospensione della circolazione ferroviaria. Tale interruzione si è resa indispensabile nel tratto compreso tra la stazione di Porta Garibaldi e quella di Greco Pirelli, al fine di permettere l'intervento tempestivo e in sicurezza dei vigili del fuoco sul luogo dove si è manifestato il principio di incendio. Questa misura precauzionale ha avuto un impatto diretto sui passeggeri diretti allo scalo aeroportuale.

È importante sottolineare che, nonostante le problematiche riscontrate sulle linee principali, la seconda linea del servizio che collega l'aeroporto di Malpensa con la stazione di Milano Cadorna ha mantenuto la sua regolarità operativa.

Questo ha offerto un'alternativa parziale per i viaggiatori, sebbene con possibili modifiche ai piani di viaggio originari per chi avesse previsto di partire da Garibaldi o Centrale.

Cancellazioni e modifiche al servizio Malpensa Express

Le ripercussioni del principio di incendio hanno esteso le cancellazioni anche ai convogli della linea Gallarate – Malpensa che erano programmati per partire dalle stazioni di Porta Garibaldi e di Milano Centrale. Questi treni sono stati soppressi, aggravando ulteriormente la situazione per i pendolari e i viaggiatori. Per quanto riguarda i Malpensa Express che non sono stati oggetto di cancellazione totale, è stata disposta una modifica del percorso: le loro corse, sia in partenza che in arrivo dalle stazioni di Garibaldi e Centrale, sono state limitate e termineranno alla stazione di Bovisa.

Ciò implica che i passeggeri dovranno prevedere soluzioni alternative per raggiungere o lasciare le stazioni centrali di Milano.

Il Malpensa Express rappresenta un servizio ferroviario cruciale, gestito da Trenord, che assicura il collegamento diretto tra l'aeroporto di Milano-Malpensa e le principali stazioni ferroviarie del capoluogo lombardo: Milano Centrale, Milano Porta Garibaldi e Milano Cadorna. Questo servizio è fondamentale per migliaia di viaggiatori ogni giorno, offrendo una soluzione di trasporto rapida ed efficiente tra la città e lo scalo aeroportuale internazionale. Il percorso include anche fermate strategiche come quella di Milano Bovisa Politecnico, servendo un'ampia utenza.

Le corse del Malpensa Express sono caratterizzate da una frequenza elevata, con partenze cadenzate ogni circa quindici minuti, garantendo una copertura costante durante l'arco della giornata. Sebbene la maggior parte dei treni sia diretta, alcune corse in partenza da Milano Centrale prevedono fermate intermedie in tutte le stazioni del percorso, mentre altre si concentrano su fermate selezionate, come quelle di Busto Arsizio Nord e Saronno, ottimizzando i tempi di viaggio per diverse esigenze. Le attuali modifiche al servizio, dovute all'incidente a Porta Garibaldi, alterano temporaneamente questa consolidata operatività, richiedendo ai passeggeri di consultare gli aggiornamenti in tempo reale per pianificare al meglio i propri spostamenti.