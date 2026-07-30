La Procura di Termini Imerese ha richiesto l'archiviazione dell'inchiesta sulla morte di Simona Cinà, la giovane pallavolista ventenne trovata senza vita nella piscina di una villa a Bagheria, in provincia di Palermo. La tragedia si è verificata nella notte tra il 1° e il 2 agosto 2025, durante una festa di laurea con circa ottanta invitati. Il corpo di Simona fu rinvenuto sul fondo della piscina tra le 4:00 e le 4:10 del mattino, quando l'evento era ormai prossimo alla conclusione.

Le indagini della Procura e i riscontri medico-legali

La richiesta del procuratore Angelo Cavallo indica il decesso come incidente, dovuto a un malore improvviso in acqua.

Gli esami tossicologici del Policlinico di Palermo hanno escluso droghe, ma rilevato un tasso alcolico “molto sopra il limite”. L'autopsia del 7 agosto 2025 ha confermato l'annegamento, con acqua nei polmoni che suggerisce Simona fosse viva al momento dell'immersione. Nessun segno di violenza è emerso: ematomi sullo sterno sono stati ricondotti ai tentativi di rianimazione, un segno scuro sulla nuca alla posizione della testa post-decesso.

Il contesto della festa e i dubbi della famiglia

La festa, in una villa di contrada Mongerbino/Aspra, offriva un open bar. I Carabinieri sequestrarono 43 bottiglie di alcolici (25 di gin, 6 di spritz, 12 di spumante) e altri oggetti. Gli investigatori hanno escluso alterazioni della scena e riscontrato la collaborazione dei presenti.

La famiglia di Simona Cinà, tuttavia, ha sempre contestato la ricostruzione, ritenendo implausibile che nessuno si sia accorto di una colluttazione o evento anomalo. Gli avvocati Antonio e Marco Ingroia hanno dichiarato: “Attendiamo le determinazioni della procura, ma è chiaro che se sarà così siamo pronti ad opporci”.

L'iter giudiziario: attesa per la decisione del GUP

Depositata la richiesta di archiviazione, si attende ora l'udienza davanti al Giudice per l’udienza preliminare (GUP). Il GUP dovrà decidere se accogliere la richiesta o disporre ulteriori approfondimenti. La famiglia, tramite i legali, è pronta a presentare opposizione qualora la richiesta venga accolta senza ulteriori chiarimenti.