Un vasto incendio è divampato nella tarda mattinata di mercoledì 8 luglio 2026 nel territorio di Selargius, nella Città metropolitana di Cagliari. Le fiamme hanno interessato un'area tra la Statale 554 e la Statale 387, propagandosi vicino al ponte strallato che conduce alla cittadella universitaria e al Policlinico di Monserrato. Alimentato dal forte vento e dalle sterpaglie secche, il rogo ha generato una densa colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza, causando allarme tra residenti e automobilisti.

Maxi dispiegamento di mezzi antincendio

Attivata una imponente macchina dei soccorsi per domare l'incendio. In località ‘Baccu Lau’, sono intervenute le squadre a terra dei Vigili del Fuoco di Cagliari e del Corpo Forestale. Il supporto aereo è stato significativo: un Canadair nazionale, un potente elicottero Super Puma, due elicotteri regionali (da Pula e Villasalto) e un elicottero militare hanno operato. L'incendio è stato classificato come di interfaccia urbana-rurale per la presenza di aziende agricole e case sparse, rendendo le operazioni complesse.

Situazione sotto controllo, massima cautela per le linee elettriche

A causa della visibilità ridotta e della vicinanza delle fiamme alle carreggiate, è stata disposta la chiusura provvisoria al traffico della Statale 387, in direzione Dolianova e Soleminis.

La misura ha garantito sicurezza e agevolato il passaggio dei mezzi di soccorso. L'intervento ha finora evitato il peggio: il Corpo Forestale e di vigilanza ambientale ha confermato che le fiamme non minacciano abitazioni e nessuna evacuazione è stata necessaria. Tuttavia, la cautela rimane massima per la presenza di numerose linee elettriche a media e alta tensione nell’area, che richiedono manovre mirate. L'obiettivo è bonificare e mettere in sicurezza l’area prima che temperature o cambi di vento spingano le fiamme verso centri abitati o il Policlinico.