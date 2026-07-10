Il consigliere regionale Carlo Ciccioli ha partecipato a una significativa seduta del Parlamento europeo a Bruxelles, un evento annunciato dal presidente del Consiglio regionale delle Marche, Dino Latini. L'incontro si è svolto nell'ambito delle attività strategiche legate alla Macroregione Adriatico Ionica e alla strategia Eusair, con l'obiettivo primario di rafforzare e consolidare il lavoro preparatorio in vista dell'importante presidenza italiana di tale strategia, un ruolo di guida che l'Italia assumerà nel corso del prossimo anno.

Durante la sessione europea, il consigliere Ciccioli ha dettagliatamente illustrato le molteplici attività intraprese dalla Regione Marche nel contesto della strategia Eusair.

Ha inoltre enfaticamente sottolineato l'importanza cruciale della collaborazione e del coordinamento tra tutte le regioni coinvolte. Questa iniziativa mira a promuovere congiuntamente lo sviluppo economico, la cooperazione territoriale e la sostenibilità ambientale nell'intera area adriatico-ionica. Il presidente Latini ha evidenziato come la presenza delle Marche in questa prestigiosa sede europea rappresenti un passo decisivo per consolidare la posizione e l'influenza italiana all'interno della Macroregione.

Il ruolo delle Marche e gli obiettivi della strategia Eusair

Il presidente Dino Latini ha ulteriormente chiarito che la partecipazione del consigliere Ciccioli a Bruxelles si inserisce in un percorso ben definito di rafforzamento delle relazioni e dei legami tra le istituzioni regionali e quelle europee.

L'obiettivo strategico è quello di arrivare pienamente preparati alla presidenza italiana della strategia Eusair, valorizzando appieno il ruolo proattivo delle Marche come regione capofila nel coordinamento delle iniziative comuni. La strategia Eusair, che coinvolge attivamente diversi Paesi dell'area adriatico-ionica, è concepita per favorire la crescita economica, la tutela dell'ambiente e la coesione sociale attraverso l'implementazione di progetti e programmi condivisi.

La Macroregione Adriatico Ionica: struttura e pilastri della strategia

La strategia Eusair (EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region) rappresenta un'iniziativa fondamentale dell'Unione Europea, coinvolgendo otto Paesi che si affacciano sull'area adriatico-ionica, tra cui l'Italia.

Questa strategia si articola su quattro pilastri principali, ognuno con obiettivi specifici e interconnessi: la crescita blu, che promuove un'economia marittima sostenibile; la connettività, volta a migliorare i collegamenti infrastrutturali e digitali; la qualità ambientale, focalizzata sulla protezione e valorizzazione del patrimonio naturale; e il turismo sostenibile, per uno sviluppo turistico responsabile e duraturo. L'obiettivo generale è quello di promuovere una maggiore cooperazione tra le regioni partecipanti e di favorire uno sviluppo equilibrato e sostenibile nell'intera area. La futura presidenza italiana della strategia, attesa per il prossimo anno, si configura come un'opportunità di grande rilievo per rafforzare ulteriormente il ruolo delle istituzioni italiane e, in particolare, quello della Regione Marche nel più ampio contesto europeo.