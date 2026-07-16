Un vasto incendio ha colpito l'area di Maratea, nell'incantevole provincia di Potenza, generando profonda preoccupazione per i potenziali danni ambientali e per la sicurezza della popolazione residente e dei numerosi visitatori. L'evento si è verificato in una zona di particolare pregio naturalistico, rendendo indispensabile l'intervento rapido e coordinato delle autorità locali e regionali per contenere l'emergenza.

Di fronte alla gravità della situazione, il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, ha prontamente dichiarato che la Regione Basilicata è già pronta a stanziare risorse straordinarie per affrontare la crisi.

Anche il consigliere regionale Mario Polese ha fortemente sottolineato l'urgenza di agire tempestivamente per fornire sostegno concreto al territorio e ai cittadini duramente colpiti dal rogo. "Servono risorse straordinarie per Maratea e per tutte le aree danneggiate dall'incendio", ha ribadito Polese, evidenziando la necessità impellente di misure efficaci e immediate per la ripresa.

L'impegno della Regione per la gestione dell'emergenza

La Regione Basilicata ha formalmente annunciato l'imminente messa a disposizione di fondi straordinari, specificamente destinati sia alla gestione dell'emergenza in corso sia alla successiva fase di ricostruzione delle zone devastate dalle fiamme. L'obiettivo primario di questi interventi è duplice: da un lato, ripristinare la sicurezza delle aree compromesse e, dall'altro, sostenere attivamente la ripresa delle attività economiche e sociali nelle comunità interessate.

Le autorità regionali hanno inoltre enfatizzato l'importanza cruciale della prevenzione e di un monitoraggio costante del territorio, misure ritenute fondamentali per scongiurare il ripetersi di episodi incendiari di tale gravità in futuro.

Maratea: un patrimonio naturale da salvaguardare

Maratea, un incantevole comune situato nella provincia di Potenza, è universalmente riconosciuta per il suo inestimabile patrimonio naturalistico e paesaggistico. La località, spesso definita la "Perla del Tirreno", attira ogni anno numerosi turisti grazie alle sue suggestive coste frastagliate e alle sue preziose aree protette. L'incendio ha purtroppo interessato una porzione significativa di questo territorio di significativo valore ambientale, rendendo ancora più pressante l'intervento immediato e congiunto delle istituzioni locali e regionali. L'azione tempestiva è stata cruciale non solo per limitare l'estensione dei danni, ma anche per garantire la salvaguardia degli abitanti e dei numerosi visitatori che frequentano la zona.