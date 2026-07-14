Un vasto incendio ha interessato nelle scorse ore la zona di Monte Vingiolo, a sud di Praia a Mare, in provincia di Cosenza, minacciando il Santuario della Madonna della Grotta. Le fiamme, divampate nel pomeriggio di ieri, hanno lambito il luogo di culto situato a ridosso del centro storico della cittadina calabrese, rendendo necessario un intervento precauzionale.

Per garantire la sicurezza della sacra effige, il rettore del santuario, don Paolo Raimondi, ha disposto nella notte il trasferimento della statua della Madonna, patrona cittadina, dalla sua sede abituale nella grotta alla Chiesa madre.

L'operazione di messa in sicurezza ha visto la collaborazione dei custodi del santuario e di numerosi volontari accorsi spontaneamente sul posto. A seguito dell'avvicinarsi del fronte del fuoco, l'intera area del santuario è stata interdetta al pubblico e resterà tale fino al ripristino delle condizioni di piena sicurezza.

La cronaca dell'incendio e i soccorsi

L'allarme per l'incendio è scattato intorno alle ore 16 di ieri pomeriggio, quando i primi focolai sono stati segnalati a Monte Vingiolo. Le fiamme si sono rapidamente propagate, coinvolgendo anche un tratto della statale 18, nelle vicinanze della zona collinare di Praia a Mare. I primi mezzi aerei dell'antincendio sono intervenuti sul luogo intorno alle 19, effettuando numerosi lanci di acqua marina prelevata direttamente dal mare.

Le operazioni aeree sono proseguite finché le condizioni di visibilità lo hanno permesso, nel tentativo di contenere l'avanzata del rogo. Nel corso delle ore serali, il fronte dell'incendio si è progressivamente spostato verso nord, raggiungendo pericolosamente l'area del santuario mariano.

La situazione rimane critica anche questa mattina, con la segnalazione di nuovi roghi sulle colline di Praia a Mare. Alcuni focolai sono stati avvistati in prossimità delle abitazioni, in particolare nella località del Fortino, destando preoccupazione tra la popolazione. Le autorità locali e le squadre di soccorso continuano a monitorare attentamente l'evolversi della situazione e a intervenire dove necessario.

L'origine dell'incendio, che ha devastato ampie porzioni di macchia mediterranea, è quasi certamente di natura dolosa, suggerendo l'azione della mano dell'uomo.

Il Santuario: un simbolo per la comunità

Il Santuario della Madonna della Grotta rappresenta un punto di riferimento spirituale e culturale di grande importanza per la comunità di Praia a Mare. La statua della Madonna, venerata come patrona, è stata trasferita nella Chiesa madre proprio per proteggerla da ogni possibile danno causato dall'emergenza. Le operazioni di soccorso e il costante monitoraggio del territorio proseguono con l'obiettivo primario di salvaguardare la sicurezza dei residenti e del patrimonio locale.