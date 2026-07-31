Una giovane vita è stata spezzata in un tragico incidente avvenuto nel Palermitano. Alessandra Martorana, una ragazza di appena 14 anni, ha perso la vita in uno scontro tra due moto sulla statale 113. Il sinistro si è verificato nei pressi del ponte San Leonardo, lungo il tratto che collega le località di Termini Imerese e Trabia. La giovane vittima era la passeggera di uno dei due veicoli a due ruote coinvolti nel violento impatto. A causa della gravità dello scontro, Alessandra ha riportato traumi gravissimi che si sono purtroppo rivelati fatali, rendendo vano ogni sforzo dei soccorritori del 118 intervenuti tempestivamente sul luogo dell’accaduto.

Le indagini per chiarire la dinamica

L’incidente, che ha avuto luogo il 31 luglio 2026, ha immediatamente mobilitato un’ampia squadra di soccorso e forze dell’ordine. Sul posto sono giunti gli operatori sanitari del 118, i Carabinieri e la Polizia, che hanno avviato i rilievi tecnici necessari per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Le autorità stanno lavorando per determinare le cause esatte che hanno portato allo scontro tra le due motociclette. Al momento, non sono state diffuse ulteriori informazioni riguardo alle specifiche circostanze dell’incidente o alle condizioni di salute delle altre persone coinvolte. Le indagini sono in corso e mirano ad accertare eventuali responsabilità e a chiarire ogni aspetto di questa tragedia stradale.

La statale 113: un'arteria strategica e trafficata

La statale 113 rappresenta un’arteria stradale di fondamentale importanza per la Sicilia, collegando numerose località sia sulla costa che nell’entroterra dell’isola. Il segmento stradale tra Termini Imerese e Trabia, teatro del fatale incidente, è particolarmente conosciuto per il suo elevato volume di traffico, specialmente durante i mesi estivi. Questo tratto attraversa zone caratterizzate da un notevole interesse paesaggistico e da importanti infrastrutture. Il ponte San Leonardo, in particolare, è un punto di riferimento cruciale per la viabilità locale e viene costantemente monitorato dagli enti preposti alla gestione e alla sicurezza stradale, data la sua rilevanza strategica.

La notizia della scomparsa di Alessandra Martorana ha generato una profonda ondata di commozione e cordoglio all’interno della comunità locale, che si è stretta con affetto attorno alla famiglia della giovane vittima in questo momento di immenso dolore. Le autorità competenti proseguono senza sosta le indagini per accertare tutte le responsabilità e fare piena luce sulle precise circostanze che hanno condotto a questo tragico e prematuro decesso.