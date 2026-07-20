La Guardia di Finanza ha portato a termine un'operazione di vasta portata, eseguendo la confisca di beni per un valore complessivo stimato in 2 milioni di euro. Questi asset, ritenuti frutto di attività illecite, erano direttamente riconducibili a Felice Maniero, figura nota e considerata dagli inquirenti come il capo storico della Mala del Brenta. Il provvedimento di confisca, un atto significativo nella lotta alla criminalità organizzata, è stato emesso dal Tribunale di Venezia e la sua esecuzione è stata curata dal Nucleo di Polizia Valutaria, in stretta collaborazione con i finanzieri operanti nelle province di Firenze e Venezia.

L'azione ha permesso di sottrarre alla disponibilità della criminalità un ingente patrimonio accumulato attraverso il riciclaggio dei guadagni illeciti. Tra i beni sottoposti a confisca figurano due importanti edifici, strategicamente situati nelle province di Firenze e Lucca, che rappresentavano una parte consistente del patrimonio immobiliare illecitamente acquisito. A questi si aggiungono cinque automobili, diversi gioielli di valore e quadri di pregio, tutti elementi che testimoniano la portata del tesoro accumulato. Questi beni di lusso sono stati affidati a un'amministrazione giudiziaria, garantendo una gestione trasparente e conforme alla legge.

Il patrimonio illecito confiscato: dettagli dei beni

L'operazione ha rivelato la diversificazione degli investimenti illeciti. Oltre agli immobili e ai veicoli, l'intervento della Guardia di Finanza ha permesso il sequestro di conti correnti bancari e, in particolare, il contenuto di cassette di sicurezza presso due istituti bancari di Empoli. All'interno di queste cassette sono stati rinvenuti 90.000 euro in contanti, una somma considerevole che era stata occultata per sfuggire ai controlli. A completare il quadro dei beni mobili di lusso, sono stati recuperati anche 15 orologi di pregio, oggetti di valore che arricchivano ulteriormente il patrimonio illecito di Maniero. La confisca di questi beni rappresenta un duro colpo alle capacità finanziarie della criminalità organizzata.

L'intervento della Guardia di Finanza e il contrasto al riciclaggio

Il successo dell'operazione è frutto della sinergia tra diverse unità investigative. Il Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza ha giocato un ruolo centrale nell'identificazione e nel tracciamento dei beni, lavorando fianco a fianco con i reparti territoriali di Firenze e Venezia. L'esecuzione del provvedimento del Tribunale di Venezia sottolinea l'efficacia delle misure giudiziarie nel contrasto al riciclaggio e alla criminalità organizzata. L'azione si inserisce in un più ampio contesto di attività volte a smantellare le strutture finanziarie delle organizzazioni criminali, privandole delle risorse accumulate attraverso attività illecite e ripristinando la legalità economica. L'obiettivo primario è quello di colpire il patrimonio illecitamente accumulato, impedendo che tali risorse possano essere reimpiegate per finanziare ulteriori attività criminali.