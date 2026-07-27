L'Università per Stranieri di Perugia ha ufficializzato il 27 luglio 2026 l'acquisizione di un nuovo stabile in via dei Pellari, a pochi metri da palazzo Gallenga. L'immobile, che si estende su una superficie di quasi 600 metri quadrati distribuiti su tre livelli e include un giardino di oltre 200 metri quadrati, sarà interamente dedicato a residenza per studenti e a foresteria per i visiting professors.

Precedentemente, l'edificio era la dimora dei padri Agostiniani Eremitani della Provincia umbra. La formalizzazione dell'atto di compravendita ha visto la partecipazione del rettore dell'ateneo, Valerio De Cesaris, del direttore generale Luigi Botteghi, del prorettore con delega all'Edilizia Francesco Asdrubali e dell'architetto Michela Bracardi, la quale ha curato tutti gli aspetti tecnici relativi all'immobile e alla procedura di acquisto.

Nuovi spazi per la comunità universitaria

L'edificio si colloca strategicamente in una posizione centrale, a breve distanza dalle principali strutture universitarie, inclusa la storica sede di palazzo Gallenga. Questa nuova acquisizione rappresenta un passo significativo nel piano di potenziamento delle infrastrutture dell'ateneo. Il rettore Valerio De Cesaris ha sottolineato come l'acquisto segni un ulteriore progresso nell'ampliamento e nella qualificazione della dotazione edilizia dell'università, a beneficio dell'intera comunità accademica. Ha inoltre ricordato che l'operazione segue di pochi giorni l'inaugurazione della Palazzina Monia Andreani, una struttura che offre nuove aule studio, un'ampia sala conferenze e spazi per gli uffici dedicati ai servizi agli studenti.

Strategia di sviluppo dell'Ateneo

L'Università per Stranieri di Perugia, rinomata per la sua specializzazione nell'accoglienza di studenti internazionali e nella promozione della lingua e cultura italiana, continua a investire nel miglioramento delle proprie strutture. La sede principale, palazzo Gallenga, rimane un punto di riferimento storico e accademico. L'integrazione di nuovi spazi, come la Palazzina Monia Andreani e ora lo stabile di via dei Pellari, rientra in una chiara strategia di rafforzamento dei servizi e dell'offerta residenziale, elementi cruciali per supportare la crescita e il benessere della sua variegata comunità universitaria.