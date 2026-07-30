Il calciomercato continua a regalare sviluppi importanti tra Serie B e Serie C, con diverse trattative destinate a entrare nel vivo nelle prossime ore. Dai grandi obiettivi delle cadette fino ai movimenti ufficiali e alle idee delle squadre di Lega Pro, il panorama resta in costante evoluzione.

Serie B: Pafundi bloccato, il Catanzaro in attesa

In Serie B tiene banco la situazione di Simone Pafundi. Il talento dell'Udinese continua a essere uno dei nomi più seguiti del mercato, ma il suo approdo al Catanzaro è attualmente in stand-by. Nonostante il forte interesse del club giallorosso, il tecnico dei friulani Kosta Runjaic ha chiesto alla società di trattenere il fantasista almeno per questa fase del ritiro, così da poterlo valutare attentamente prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro.

Movimenti anche in casa Juve Stabia, dove Pietro Boer potrebbe salutare per trovare maggiore continuità. Il portiere classe 2002 è infatti finito nel mirino dell'ambizioso Union Brescia, società neopromossa in Serie C che punta senza nascondersi alla promozione diretta nel Girone A. Per il giovane estremo difensore sarebbe un'occasione importante per giocare con continuità dopo diverse stagioni vissute alle spalle dei titolari.

Shpendi- Padova: problema stipendio insormontabile?

Prosegue invece la trattativa tra Padova ed Empoli per Stiven Shpendi. Il club toscano valuta il centravanti circa 4,5 milioni di euro, una richiesta elevata ma ritenuta coerente con il valore e le prospettive del giovane attaccante.

Il vero ostacolo, però, riguarda l'intesa con l'entourage del calciatore: la richiesta di uno stipendio da 900 mila euro netti a stagione viene considerata fuori portata per i parametri della Serie B. Una mossa che, secondo gli addetti ai lavori, potrebbe rappresentare una strategia per prendere tempo in attesa di eventuali offerte dalla Serie A.

Occhi puntati anche sul Pisa di Paolo Bianco, che starebbe tentando il colpo in attacco. La dirigenza nerazzurra avrebbe mosso passi concreti per il centravanti del Palermo, chiamato ora a valutare il proprio futuro. Resta comunque viva anche la candidatura di Adorante, con il club che nelle prossime ore dovrà scegliere quale profilo affondare definitivamente.

Serie C: doppio colpo del Foggia

In Serie C arrivano invece le prime ufficialità. Il Foggia ha acquistato a titolo definitivo Todisco dall'Avellino e nel frattempo ha rinforzato anche la porta annunciando l'arrivo di Gianluca Saro, portiere classe 2000 proveniente dalla Cremonese. L'estremo difensore sarà a disposizione di mister Gaetano Auteri e rappresenta il secondo acquisto ufficiale del nuovo corso rossonero. Il mercato del Foggia, però, non si ferma. Per l'attacco prende quota il nome di Alessandro Galeandro, profilo apprezzato per duttilità e capacità di ricoprire più ruoli nel reparto offensivo. Il grande sogno della società pugliese resta comunque Davis Mensah, considerato il primo obiettivo per alzare il livello dell'attacco.

Si muove anche il Livorno, dove Koffi Djidji, difensore con un importante passato in Serie A e al Torino, si sta allenando in ritiro agli ordini di Cristiano Lucarelli. Per il momento il centrale è in prova e sarà lo staff tecnico a decidere se puntare su di lui per la nuova stagione.

Il Grosseto è invece vicino a chiudere un triplo colpo in entrata: sono in dirittura d'arrivo le operazioni che porteranno in biancorosso Cabella, Fiorini e Sabattini, mentre lo Spezia ha ufficializzato la firma del centrocampista Limonelli. Dal club ligure arriva anche un'altra operazione in uscita: il Vado ha infatti acquisito a titolo definitivo l'attaccante Lischetti, pronto a iniziare una nuova avventura in rossoblù.

Infine, il Savoia ha chiuso la trattativa per Scotti, che arriva in prestito dall'Avellino.

Tra trattative complicate, colpi ufficiali e affari ancora tutti da definire, il mercato continua ad accendersi. Le prossime ore potrebbero risultare decisive per diverse operazioni, con Serie B e Serie C sempre più protagoniste di un'estate ricca di movimenti.