La Regione Siciliana ha formalizzato un importante passo per il potenziamento della giustizia a Catania. È stato infatti siglato un protocollo d’intesa che permetterà il distacco temporaneo di personale regionale presso gli uffici giudiziari della Procura distrettuale di Catania. L’obiettivo primario di questa iniziativa è accrescere l’efficacia e l’efficienza dei servizi offerti quotidianamente a cittadini e imprese del territorio.

La firma dell’accordo è avvenuta il 27 luglio 2026 a Palazzo d’Orleans, alla presenza del presidente della Regione, Renato Schifani, e del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catania, Francesco Curcio.

Il presidente Schifani ha sottolineato come questa intesa si inserisca perfettamente nel solco di una «leale e proficua collaborazione istituzionale tra la Regione e gli uffici giudiziari delle procure dell’Isola». Ha poi aggiunto che l’amministrazione regionale intende così rispondere concretamente alle esigenze di personale della Procura etnea, facilitando un miglior funzionamento dell’apparato giudiziario. L’importanza di tale accordo è stata ulteriormente evidenziata in relazione alla realtà territoriale del circondario di Catania, un’area dinamica e vitale, caratterizzata da un elevato numero di attività produttive e professionali che richiedono servizi giudiziari rapidi ed efficienti.

Anche il procuratore Curcio ha espresso viva soddisfazione, dichiarando che il protocollo «consentirà alla Procura di Catania, grazie al supporto di personale fornito dalla Regione, di garantire un servizio più rapido ed efficiente per i cittadini, i professionisti e gli imprenditori catanesi».

Un’affermazione che ribadisce l’impatto positivo atteso dall’iniziativa per l’intera comunità.

Le modalità operative del protocollo

Il protocollo d’intesa, la cui validità è stabilita in quattro anni, delinea un percorso chiaro per l’assegnazione del personale. La Procura distrettuale di Catania avrà il compito di presentare alla Regione Siciliana specifici progetti, dettagliando le richieste di assegnazione di personale amministrativo. A seguito di questi, i dipendenti regionali interessati potranno manifestare la propria disponibilità rispondendo a appositi avvisi. Una volta selezionati, potranno essere assegnati agli uffici giudiziari per un periodo iniziale di dodici mesi, con possibilità di rinnovo, assicurando così una continuità e un supporto costante.

La strategia regionale di supporto agli enti

Questa intesa con la Procura di Catania si inserisce in un più ampio quadro di azione della Regione Siciliana. L’amministrazione regionale, infatti, impiega regolarmente strumenti di collaborazione istituzionale per promuovere l’efficienza amministrativa e fornire sostegno a diversi enti e organismi presenti sul territorio isolano. Attraverso accordi di questo tipo, la Regione è in grado di mettere a disposizione risorse umane dotate di specifiche competenze, rispondendo efficacemente a esigenze sia temporanee che progettuali di enti pubblici o fondazioni, in piena conformità con la normativa vigente. Tale approccio strategico mira a ottimizzare l’impiego delle risorse e a rafforzare la capacità operativa delle istituzioni locali, a beneficio dell’intera collettività.