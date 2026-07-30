Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina lungo l’autostrada A14, causando la morte di un motociclista. L’evento è accaduto poco dopo le ore nove, al chilometro 405 in direzione sud, nel tratto abruzzese compreso fra Ortona e Lanciano, in provincia di Chieti.

L’impatto, descritto come violento, ha coinvolto una moto e un camion, determinando il decesso del conducente del mezzo a due ruote. In seguito al sinistro, è stata disposta l’immediata chiusura del tratto autostradale tra Ortona e Lanciano in direzione Bari. Al momento, si registrano code che raggiungono i sei chilometri.

Gestione del traffico e dettagli del sinistro

L’incidente è avvenuto precisamente al chilometro 412+500. Sul luogo dell’evento sono prontamente intervenuti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e i mezzi di soccorso, sia meccanico che sanitario, con il supporto anche di un elicottero. Il traffico è attualmente bloccato e si segnalano sette chilometri di coda. Per gli automobilisti diretti verso Bari, è stata disposta l’uscita obbligatoria a Ortona, dove si sono già formati due chilometri di coda con tendenza all’aumento. Da Ortona, si consiglia di proseguire lungo la Statale 16 Adriatica per poi rientrare in autostrada al casello di Lanciano.

Indicazioni specifiche per i veicoli pesanti

Autostrade per l’Italia ha inoltre fornito indicazioni specifiche per i veicoli pesanti, suggerendo di anticipare l’uscita a Pescara sud. Da lì, è consigliato rientrare in A14 al casello Val di Sangro, al fine di evitare il tratto interessato dall’incidente e ridurre l’impatto sulla viabilità generale.